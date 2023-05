Emma Raducanu, Messico e nuvole: quella foto scatena la gelosia

Emma Raducanu, giovane tennista inglese di origini cinesi e romene, è apparsa sui social con un post che ha scatenato un’inattesa gelosia e sui social non si parla d’altro.

Ad appena 18 anni aveva conquistato il suo primo Grande Slam e le prestazioni precedenti e successive hanno confermato che Emma Raducanu è un vero fenomeno del tennis. Un talento sconfinato unito a disciplina e stile di vita corretto. Ciò non vuol dire che sia esente dai coinvolgimenti d’amore, sebbene i suoi fan ci abbiano a lungo sperato, facendo affidamento sulla sua riservatezza in merito alla vita personale.

Eppure, come al solito ‘Instagram’ apre il vaso di Pandora e vengono fuori contorni inediti della vita privata dei vip, quindi anche degli sportivi. Guardando una delle ultime pubblicazioni della bella tennista, di recente è stata in Messico con il marchio Dior e, fra le varie immagini condivise, una la vede ritratta insieme ad un ragazzo, mentre sorridono. Sguardi di complicità ma per privacy la Raducanu ha scelto di non mostrarne il viso e di non taggarlo.

Chi sarà? Ai fan importa poco. Il loro unico interesse è che abbia una storia d’amore con la tennista e ciò pare non essere apprezzato. “Chi ca**o pensa di essere?”, si legge in uno dei commenti riferiti al ragazzo nel Mexican Rehab Tour della tennista britannica. Una considerazione che ne ha fatto scaturire molte altre simili, gettando la Raducanu nel messo di una tempesta social davvero inattesa. Tra curiosità, scalpore, persino angoscia, i fan hanno cercato di risalire al volto del ragazzo per identificarlo e capire chi abbia rubato il cuore alla loro Emma, ma al momento gli indizi mancano.

Emma Raducanu trova l’amore? In Messico è con lei, fan in delirio social

Tutto ciò che si sa è che Emma Raducanu ha vissuto una bellissima esperienza in Messico, posando per il marchio di cui è ambasciatrice in occasione del Dior Cruise 2024 Gala a Città del Messico e l’ha fatto in compagnia di quello che sembrerebbe essere il suo attuale partner. Il clima era di estremo relax, quello di cui sicuro la britannica ha bisogno dopo essersi sottoposta atre interventi chirurgici, di cui operazioni alla mano e alla caviglia.

In tutto questo periodo non è mai mancato il supporto dei suoi sostenitori affezionati, che l’attendono nuovamente su un campo da tennis. Tuttavia, proprio non si aspettavano un intervallo d’amore in questa situazione. “Quel ragazzo sarà piuttosto invidiato o odiato”, si legge ancora sotto il post. Qualcuno che forse è riuscito a raccogliere informazioni invece ha replicato: “Suo padre è un miliardario. È finita ragazzi, abbiamo perso”. “La terza foto ha spezzato il cuore di Alcaraz”, commentano ancora. Pare che scoprire l’identità del ragazzo misterioso sia la prossima attività a impegnare i fan, perché, a causa della condizione fisica non ancora eccellente, la Raducanu non sarà agli Open di Francia del 2023 e nemmeno a Wimbledon.