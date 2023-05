Napoli, non solo Benitez: pronto un altro spagnolo

In casa Napoli continuano i rumors su quello che potrebbe essere il sostituto del tecnico Luciano Spalletti, sempre più vicino all’addio.

Il Napoli ha realizzato una stagione straordinaria, manca davvero poco al termine ma gli azzurri hanno già festeggiato una vittoria del titolo che mancava da ben 33 anni. Il grande protagonista di questa cavalcata è stato il tecnico toscano Luciano Spalletti, per la prima volta vincitore in Serie A.

Manca la conferma ufficiale, ma ormai le sensazioni portano a quello. Il tecnico ha deciso di lasciare da vincente e chiudere nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina del club partenopeo, accettando anche di prendersi un anno sabbatico (evitando polemiche per trasferimenti in altre big di Serie A). Una mossa sorprendente e che senza dubbio preoccupa e non poco i tifosi del club partenopeo. Spalletti è stato il grande protagonista della cavalcata azzurra verso il titolo, a inizio anno in pochi vedevano il Napoli vincente ma Luciano ha sorpreso tutti ed ha mostrato ancora una volta il suo valore. Ora sembrerebbe aver deciso di voler prendere una strada differente.

Nelle ultime ore è cominciato il toto-allenatore per capire chi Aurelio De Laurentiis sceglierà come sostituto del tecnico campione d’Italia. Qualcuno ipotizza nomi a sorpresa come Italiano o Zanetti ed altri invece parlano di nomi più importanti come quelli di Antonio Conte. Si guarda anche all’estero e c’è chi addirittura parla del ritorno sulla panchina azzurra di Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo ha vinto due coppe a Napoli e sia i tifosi che la società lo ricordano per le sue intuizioni in panchina con Benitez protagonista negli arrivi di Koulibaly e Mertens. Il Napoli è stuzzicato, ma un altro nome spagnolo sarebbe pronto a far sognare i tifosi.

Napoli, si pensa a Luis Enrique

Tra i vari nomi accostati al Napoli intriga quello dell’ex allenatore di Barcellona e Spagna Luis Enrique. Un allenatore di esperienza e che esprime bel gioco, un allenatore che ha già vinto la Champions, prossimo pallino (neanche troppo nascosto) del patron Aurelio De Laurentiis. Attualmente il tecnico è svincolato, su di lui c’è anche il Tottenham ma il suo arrivo non è utopia. Anche perchè rispetto ad altri tecnici di elitè Luis Enrique non chiederebbe cifre altissime.

Continua il toto nomi e nelle ultime ore è aumentato sempre più l’intrigante pista Luis Enrique. Un allenatore ideale anche per proseguire sulla strada della continuità visto che anch’egli utilizza il 4-3-3 spallettiano. Al momento è un’idea, ma una pista che fa sognare i tifosi e il Napoli. Dopo la Serie A c’è il sogno Europa ed il tecnico spagnolo è ritenuto come l’uomo giusto per provare a raggiungere la Champions League.