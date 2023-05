20 milioni e addio Napoli: ecco il tesoretto azzurro

In casa Napoli si pensa al futuro e sono diversi i calciatori che vedono il proprio futuro in forte bilico. Tifosi in ansia.

Con la vittoria del terzo campionato della sua storia il Napoli di Luciano Spalletti ha realizzato un’annata da record. Numeri strepitosi e una squadra che ha letteralmente sorpreso tutti, dominando la stagione dall’inizio alla fine.

Come spesso capita in queste situazioni c’è chi dice addio salutando con un grande trionfo. Negli ultimi giorni si è discusso molto del futuro di due figure chiave per questo titolo, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti. Il direttore sportivo del club partenopeo è stato uno degli assoluti protagonisti di questo scudetto, abile nella creazione di una squadra ‘economica’ e allo stesso tempo devastante. Ora, dopo otto anni in azzurro, sembra voler salutare e all’orizzonte c’è un clamoroso passaggio alla Juventus. Anche per Spalletti la situazione è simile.

Ci sarà stata qualche divergenza di opinione, il tecnico secondo alcuni non avrebbe gradito qualche dichiarazioni di De Laurentiis nel post scudetto, ma nel complesso Spalletti aveva maturato da tempo questa opinione. Vincere lo scudetto e poi dire addio, salutare da vincente una piazza calda come quella napoletana visto soprattutto un mercato che si preannuncia molto caldo. Da Kim fino a Osimhen e tanti altri, ci sono diversi calciatori in bilico e tra questi c’è l’attaccante messicano Hirving Lozano. Il calciatore, dopo qualche buona stagione a Napoli, potrebbe dire addio.

Napoli, pronta l’offerta della big per Lozano

L’ex Psv è in scadenza di contratto nel 2024, percepisce ben 4 milioni di euro e le trattative per il rinnovo sono molto complicate. Per questo potrebbe partire in estate e secondo quanto riporta Il Mattino c’è il Lione sulle sue tracce. Il club francese sarebbe pronto ad offrire ben 20 milioni per acquistare il calciatore, una cifra comunque alta visto le prestazioni altalenanti del calciatore ed un contratto abbastanza complicato. Il Napoli valuta e intanto monitora anche eventuali sostituti, sempre nel mercato dei giovani talenti internazionali.

Il quotidiano sottolinea infatti che il sostituto potrebbe arrivare proprio dall’Eredivisie, il campionato dove gli azzurri acquistarono il messicano. Il club azzurro avrebbe nel mirino l’esterno dell’Utrecht Taylor Booth, un giovane talento classe 2001 che potrebbe ripercorrere le orme dell’azzurro. Lozano non è l’unico calciatore in scadenza nel 2024 e il Napoli ha tante situazioni spinose. Il calciomercato si preannuncia molto caldo in casa Napoli e gli azzurri, compreso Spalletti, valutano il futuro.