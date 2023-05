Georgina pronta per Cannes: lady Ronaldo è esplosiva

Le luci dei riflettori non si spengono mai su Georgina Rodriguez, la bellissima modella e influencer spagnola compagna di Cristiano Ronaldo

E’ nata in Argentina ma si sente spagnola al cento per cento. E’ diventata, forse anche grazie alla sua storia d’amore con Cristiano Ronaldo di cui è la compagna da circa sette anni, una delle influencer più cliccate e invidiate del mondo: il suo profilo Instagram può contare su quasi cinquanta milioni di followers, un numero inarrivabile per la stragrande maggioranza delle assidue frequentatrici dei social. Stiamo parlando di Georgina Rodriguez, ventinovenne bellissima modella che dal 2016 condivide ogni giorno della sua vita con uno dei più grandi calciatori degli ultimi trent’anni. Cristiano Ronaldo la incontrò, rimanendone folgorato, in una boutique di abbigliamento a Madrid e da allora non se n’è più separato.

Da quando Georgina è diventata a tutti gli effetti Lady Ronaldo la sua popolarità ha acquisito una dimensione planetaria. I mass media se la contendono per strapparle un’intervista o qualche confessione intrigante. Ma la giovane ex addetta della boutique di Gucci ha scelto la strada della discrezione e della riservatezza, preferendo mantenere un costante basso profilo. Georgina ha infatti limitato al minimo la sua partecipazione a programmi e salotti televisivi. Per raccontare la sua vita ha prodotto una sorta di documentario andato in onda nel 2022 sulla piattaforma streaming Netflix, dal titolo ‘Yo soy Georgina‘. Di interviste-confessione però neanche l’ombra, soprattutto di recente.

Georgina Rodriguez sbarca a Cannes: lady Ronaldo illumina il red carpet

Come non tutti sanno, la splendida modella spagnola è una sincera e genuina appassionata di cinema. Tanto che quasi tutti gli anni di questi tempi si presenta a Cannes in occasione dell’omonimo celebre Festival internazionale che premia il miglior film della stagione. E come sempre accade, la sua presenza catalizza l’attenzione dei paparazzi che fanno a gara per immortalarla in qualche scatto intrigante. E così è puntualmente accaduto in questi ultimi giorni.

In una di queste foto, che Georgina ha puntualmente postato sul suo profilo Instagram, lady Ronaldo appare in splendida forma con indosso un vestito di colore viola piuttosto corto e aderente, tale da mettere in risalto le due forme prorompenti. Immediata la reazione dei fan, che hanno riempito il post di emoticon ed entusiastici complimenti. E il numero dei followers continua a crescere, così come la sua popolarità.