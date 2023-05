L’allenamento si fa piccante: la Incardona lascia tutti di stucco

Eleonora Incardona non si smentisce mai: l’allenamento è talmente “rovente” da far boccheggiare tutti i suoi follower

Tutto esaurito l’Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia che ha visto trionfare in rimonta l’Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno avuto ragione della Fiorentina, passata subito in vantaggio con Nico Gonzales, grazie alla doppietta di un Lautaro Martinez in versione “Toro scatenato”.

Parata di stelle in campo ma anche sugli spalti dell’Olimpico. Mescolati tra i quasi 7o mila tifosi, hanno assistito al bis della Beneamata (detentrice del trofeo) anche l’ex ‘Pupone’ Francesco Totti, in coppia con la compagna Noemi, l’ex bomber nerazzurro Bobo Vieri, in compagnia della moglie, la sempre bellissima Costanzo Caracciolo, Luca Toni, ex idolo della ‘Fiesole’, cuore del tifo viola, e Andrea Pirlo, fresco di divorzio, dopo appena una stagione, dal Fatih Karagumruk.

Eppure, la stella più luminosa e più brillante non indossava le scarpette bullonate né le hai indossate. Infatti, a illuminare la notte dell’Olimpico con la sua prorompente bellezza è stata l’influencer e imprenditrice Eleonora Incardona.

Eleonora Incardona, l’allenamento lascia tutti a bocca aperta

Ci deve aver preso gusto, Eleonora Incardona. Dopo aver stregato la ‘Scala del calcio’, alias ‘San Siro’, in occasione del match di ritorno della semifinale di Champions League tra l’Inter e il Milan, la bellissima e sensuale ex cognata di Diletta Leotta si è ripetuta all’Olimpico per la finale di Coppa Italia.

E per l’occasione, come i protagonisti in campo, Eleonora Incardona si è allenata, con tanto di foto che documentano la sua sessione in palestra prima di volare, come si legge nella didascalia a corredo, a Roma “…prima tappa: Stadio Olimpico“.

Ebbene, a giudicare dallo scatto postato sul suo seguitissimo profilo Instagram, all’Olimpico il vero spettacolo da stropicciarsi gli occhi non era in campo, bensì sugli spalti. In short e top color verde acqua e griffato, Eleonora offre, nella sunnominata foto, un saggio del perché ogni suo scatto manda in tilt il web e i social network. Il suo décolleté, non a caso suo marchio di fabbrica, è talmente esplosivo da ipnotizzare letteralmente chi si perde tra le sue ‘pericolose’ curve.

Ora è tutto chiaro. I fuochi d’artificio al termine del match non erano solo per celebrare il trionfo dei nerazzurri e del loro tecnico Simone Inzaghi, alla sesta Coppa Italia in bacheca, la terza da allenatore dopo il tris da calciatore, ma anche per ringraziare Eleonora Incardona. L’influencer e imprenditrice, infatti, con il suo sex-appeal ha contribuito a rendere indimenticabile la finale di Coppa Italia, una serata all’insegna della bellezza a…tutto campo, quella del calcio e quella della conturbante Eleonora.