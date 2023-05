Nuovo DS Napoli, salta tutto: annuncio inequivocabile

Il Napoli ha vinto ormai da diverse settimane il terzo storico scudetto. La società è già al lavoro per pianificare il futuro.

La formazione partenopea ha realizzato un’impresa straordinaria spiazzando tutti gli scettici e trionfando con un’annata da record. C’è ancora attesa per l’ennesima festa scudetto, evento che andrà in scena il prossimo 3 Giugno, nell’ultimo turno con la Sampdoria.

Dopo la vittoria del titolo nelle ultime settimane sono nati alcuni rumors di mercato, in particolare relativi al futuro del ds azzurro Cristiano Giuntoli e sul tecnico Luciano Spalletti. I due, tra i principali protagonisti dell’annata da scudetto, vedono il proprio futuro nel Napoli piuttosto in bilico con il primo soprattutto nel mirino della Juventus. Brutta problematica per il club azzurro che deve trovare urgentemente un’alternativa.

Uno dei nomi fatti per il post Giuntoli era senza dubbio l’attuale direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi, molto bravo con i giovani ed attento a scovare alcune delle attuali rivelazioni della Serie A. I due club hanno un ottimo rapporto, nel corso degli anni hanno avuto modo di fare diverse trattative e ora il Napoli guarda ancora nel club toscano per il futuro. Nelle ultime ore è arrivata una smentita che fa tremare i tifosi partenopei, la pista Accardi è destinata a saltare con l’Empoli pronto a blindare i suoi dirigenti ed il suo attuale tecnico Paolo Zanetti.

Empoli, Corsi netto sul futuro di Accardi e Zanetti

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni del Tirreno ed ha di fatto sbarrato le porte ad un ipotetico assalto del Napoli per il suo ds: “Abbiamo iniziato a parlare con Accardi del prossimo anno, per me sia lui che Paolo restano anche il prossimo anno”. Dichiarazioni importanti ma non una chiusura netta con Corsi che, suo malgrado, è consapevole di come funziona il mercato e dei possibili cambiamenti dei prossimi giorni. Il patron dei toscani infatti prosegue:

“Siamo l’Empoli e siamo soggetti all’interesse da parte dei club più importanti”. Parole che sanno da un lato di resa in caso di attacco da parte dei top club per i suoi uomini. Il futuro si deciderà nelle prossime settimane e l’Empoli osserva cosa succede a Napoli e negli altri top club. Il club toscano ha raggiunto una salvezza tranquilla ed è, a due giornate dal termine, al quattordicesimo posto in classifica. Un ottimo risultato per una squadra in crescita costante e che ogni anno mette in mostra i suoi giovani talenti.