Gaia Sabbatini, esame superato: il selfie allo specchio vale la lode

Gaia Sabbatini, esame superato a pieni voti: il selfie allo specchio della mezzofondista vale anche la lode

Di corsa sulle piste d’atletica e nella vita. Gaia Sabbatini non vuole fermarsi e uno dopo l’altro taglia tutti i traguardi che si prefigge. La mezzofondista di Teramo, campionessa europea under 23 dei 1500 metri piani a Tallinn, capitale dell’Estonia, nel 2021, come ha reso noto con una storia sul suo profilo Instagram, ha finito gli esami del suo percorso di studi universitari.

Dunque, alla 24enne mezzofondista (li compirà il prossimo 10 giugno) manca solo la discussione della tesi per laurearsi e fregiarsi così del titolo di ‘dottoressa’. Chapeau! Non è, infatti, per nulla semplice conciliare la pratica di un’attività sportiva ad alti livelli con lo studio, considerato il tempo che si sottrae alle lezioni in aula e allo studio per gli allenamenti e per le gare in giro per il mondo. Invece Gaia, con caparbietà e talento, quelle stesse doti che mette in mostra in pista, ha conseguito l’ambito titolo accademico.

Gaia Sabbatini, selfie allo specchio: 30 e lode!

Come per ogni laureando, anche per Gaia Sabbatini l’ultimo esame, al pari del primo, è quello che non dimenticherà mai. Per la verità, neanche i suoi numerosi follower che la seguono quotidianamente sul suo account Instagram lo dimenticheranno.

D'altra parte, come potrebbero? La bellissima mezzofondista ha superato a pieni voti l'esame del selfie allo specchio: 30 e lode! Anche se "imbronciata post-pisolino", come scrive nella didascalia a corredo del suddetto scatto, Gaia Sabbatini con i capelli biondo oro che le coprono una spalla è un raggio di sole.

Tuttavia, in top e slip bianchi, a colpire i follower, oltre al seno non florido ma tonico e dalle giuste dimensioni (come si dice, “il seno perfetto sta in una coppa di champagne“), è il suo ventre ultrapiatto. Infatti, non sono pochi i suoi follower che si complimentano con la sensuale mezzofondista per avere il miglior rapporto in assoluto tra la massa grassa e quella magra. Merito delle tante ore trascorse a sudare e a sbuffare in palestra e in pista durante gli allenamenti ma anche di Madre Natura che le ha donate un fisico scolpito e curve perfette. Insomma, parafrasando il claim di uno spot pubblicitario molto in voga qualche anno fa, Gaia Sabbatini è davvero la bionda che fa girare la testa a tutto il mondo…del web e dei social network.