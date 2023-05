Juve, scappano tutti: altri due big salutano, e Allegri…

La Juve, in attesa di saperne di più del suo futuro, si prepara alla rivoluzione in estate: altri due big salutano. Mentre Massimiliano Allegri…

La Juventus deve fare il punto della situazione e ripartire. Anche in base a quello che la Giustizia Sportiva deciderà in merito ai filoni ancora aperti dell’Inchiesta Prisma, come la cosiddetta manovra stipendi. Nel frattempo, però, inizia a muoversi qualcosa sul mercato, per cui alcuni addii saranno inevitabili. Il punto della situazione anche su Massimiliano Allegri.

La Juventus deve riformulare i suoi calcoli, consapevole che senza l’accesso in Champions League (e ancora di più de dovesse mancare la qualificazione anche alle altre due competizioni europee) verranno meno sostanziosi introiti economici. Sotto il punto di vista del calciomercato, allora, si dovranno fare valutazioni bene precise.

Non è escluso l’addio di uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, due punte di diamante del club nonostante la stagione condotta sottotono. Dejan Kulusevski sembra essere poi sempre più vicino, come rivelano i media inglesi, vicino al riscatto da parte del Tottenham. Ma il ‘Corriere di Torino’ fa il punto della situazione anche su altri profili.

Calciomercato Juventus, Rabiot e Di Maria vicini ai saluti: Allegri non più intoccabile

A fare il punto della situazione in casa Juventus è stato il ‘Corriere di Torino’. Occhi puntati specialmente su due calciatori in particolare: Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto a giugno dopo una stagione al di sopra delle aspettative dei più con 11 gol e 6 assist in 46 partite giocate tra tutte le competizioni, difficilmente deciderà di rinnovare senza la possibilità di giocare in Champions League. D’altro canto avrebbe anche pretese abbastanza elevate sull’ingaggio e ciò andrebbe a pesare sulle casse del club bianconero. Mentre l’attaccante argentino, anche lui in scadenza a giugno di quest’anno, sembra aver rotto con l’ambiente juventino e la possibilità che possa firmare per un altro anno è davvero remota.

Quella contro il Milan di domenica sera all’Allianz Stadium potrebbe essere perciò l’ultima partita che i due calciatori giocheranno sotto gli occhi del pubblico bianconero. Mentre prossimi al rinnovo, dopo Carlo Pinsoglio, sembrerebbero essere adesso Juan Cuadrado e Alex Sandro. Ma non è tutto. Perché il ‘Corriere di Torino’ ha poi parlato anche di Massimiliano Allegri, affermando che non è più intoccabile. I piani originari della Vecchia Signora ora potrebbero perciò drasticamente mutare e prendere che finora erano state accantonate.