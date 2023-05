Scollatura infinita: Marika Fruscio lascia senza fiato

Marika Fruscio ancora una volta manda al tappeto i suoi follower: la scollatura infinita lascia a bocca aperta

L’attuale stagione calcistica volge al termine. Gli ultimi due impegni in campionato e le finali delle Coppe europee, con protagoniste tre italiane (Inter in Champions League, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League), e poi ci sarà il “rompete le righe“.

Tuttavia, a tenere compagnia agli “orfani” del calcio durante la lunga pausa estiva prima della ripresa dell’attività agonistica le tante trasmissioni calcistiche, di cui sono pieni l’etere e il web, che, come è noto, non vanno mai in vacanza. D’altra parte, finita la stagione, poco dopo, per la precisione il 1° luglio, apre i battenti il calciomercato che, se vogliamo, fa sognare e discutere i tifosi e gli addetti ai lavori anche più delle stesse partite.

Dunque, si preannuncia un’estate calda anche perché a dibattere sui tanti temi dell’agenda calcistica e a informare i tifosi c’è anche la bellissima e bombastica Marika Fruscio, volto (e soprattutto corpo) di “calcissimo”.

Marika Fruscio, la scollatura infinita lascia a bocca aperta

Ebbene, la giornalista per dare appuntamento ai suoi follower con la nuova puntata della trasmissione che conduce, sull’omonimo canale youtube diretto da un grande ex, il campione del mondo in Spagna nel 1982, Fulvio Collovati, ha postato una foto che ha mandato al tappeto i suoi numerosi follower.

Marika Fruscio nella foto in questione è leggermente incurvata in quanto è appoggiata con entrambe le mani su una scrivania della redazione di “calcissimo”. Una posa che inevitabilmente regala uno scorcio paradisiaco sul suo giunonico seno. La scollatura è talmente profonda da lasciare poco spazio all’immaginazione mentre galoppano a briglie sciolte le fantasie erotiche di chi l’ammira.

A corredo dello scatto, nella didascalia, l’invito della prorompente giornalista a seguire “calcissimo”. Invito quanto mai inutile dal momento che chi non non la seguirebbe con Marika Fruscio a condurla? D’altronde, l’ex concorrente (nelle vesti di corteggiatrice) del noto dating show “Uomini e Donne” ha i giusti “argomenti” per aiutare i tifosi a vincere la nostalgia del pallone durante la lunga pausa estiva.

Giornalista rispettosa della deontologia professionale e competente di calcio (è al timone di “calcissimo” non solo perché è di una bellezza e di un sex appeal da far girare la testa), Marika Fruscio non dimentica per quale squadra batte il suo cuore. Infatti, nello scatto di cui sopra indossa un tailleur, che per quanto chiuso da una fila di bottoni a stento contiene il suo florido seno, di colore azzurro. Un omaggio al Napoli neocampione d’Italia di cui l’avvenente e seducente giornalista si dichiara grande tifosa.