Ilary Blasi, bufera in diretta: la conduttrice fra due fuochi

Prosegue tra le polemiche l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi st cercando di gestire al meglio i problemi dei naufraghi

I vertici di Mediaset avevano tuonato con gli organizzatori de L’Isola dei Famosi: basta con gesti e parole volgari all’interno dei reality. Sembra che il grande capo in persona, Pier Silvio Berlusconi, avesse imposto una sorta di nuovo codice di comportamento, ovviamente da rispettare in toto. Quanto accaduto nell’ultima edizione de Grande Fratello Vip, in cui a causa del linguaggio scurrile utilizzato dai concorrenti i vertici del colosso televisivo avevano addirittura minacciato la sospensione del programma, non avrebbe dovuto più ripetersi. Era dunque affidato a Ilary Blasi, riconfermata a furor di popolo alla conduzione del programma, il compito di limitare al minimo gli sfoghi e le reazioni dei naufraghi.

L’ex lady Totti, attesa alla sua prima prova televisiva dopo la definitiva rottura del matrimonio con l’ex fuoriclasse della Roma, si sta rivelando nel complesso all’altezza del compito che le è stato assegnato. In qualche circostanza però le intemperanze dei naufraghi sembrano aver preso il sopravvento. Tra l’altro la showgirl e conduttrice romana ha già dovuto fare i conti con il ritiro di una delle coppie favorite per la vittoria finale, quella composta dal giornalista Alessandro Cecchi Paone e dal suo compagno Simone Antolini. Quanto accaduto qualche giorno fa ha creato imbarazzo e messo in palese difficoltà la pur brava Ilary Blasi.

Ilary Blasi finisce nella bufera: l’ex lady Totti rischia di essere travolta. Fan senza parole

E’ accaduto che una delle naufraghe più in vista e anche più polemiche, la showgirl Nathaly Caldonazzo, abbia di nuovo sfogato tutta la sua rabbia nei confronti del suo compagno di avventura, l’ex campione di rugby Andrea Lo Cicero. La bionda cinquantaquattrenne modella ed ex ballerina romana ha infatti accusato Lo Cicero di parlare alle spalle di un altro naufrago, Marco Mazzoli. “Quello che dici su di lui è vomitevole“, ha tuonato la Caldonazzo dall’Honduras. Per chiarire, Lo Cicero avrebbe accusato Mazzoli di mentire spacciandosi per un finto vegano.

La discussione tra i due è degenerata e gli insulti sono piovuti copiosi. Ad un certo punto la Caldonazzo ha chiamato in causa direttamente Ilary Blasi, invitandola a mostrare i video in cui Lo Cicero sparla di Mazzoli. “Ilary ti prego, la prossima volta fai vedere i video in puntata“. La conduttrice, rimasta spiazzata, ha preferito non commentare, quasi certamente per il timore che lo scontro tra i due naufraghi degenerasse. Il diktat imposto da Pier Silvio Berlusconi nel frattempo è andato a farsi benedire.