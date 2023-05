Alica Schmidt e Matteo Berrettini, che coppia a Cannes

Matteo Berrettini, in attesa di tornare in campo nel torneo di Stoccarda a metà giugno, diventa modello in occasione del Festival di Cannes

Alla ricerca della forma migliore, nella speranza di riacquisirla prima possibile. Matteo Berrettini, come nel 2022, ha saltato per intero la stagione dei grandi tornei sulla terra battuta. I tanti, troppi problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi due anni e che non sembrano voler concedere una tregua rappresentano un macigno sull’intera carriera del 27enne tennista romano. Per due anni consecutivi l’atleta azzurro ha dovuto rinunciare al Roland Garros, il secondo torneo del Grande Slam in programma nel calendario. Il ritorno in campo è previsto per metà giugno in occasione del torneo Atp di Stoccarda, il primo degli eventi previsti sull’erba, la superficie prediletta di Berrettini.

L’obiettivo fissato dall’attuale numero 20 del Ranking Atp è presentarsi al massimo della condizione fisica a Wimbledon, il torneo che il tennista romano sogna di vincere fin da bambino e che lo vide arrivare in finale nell’edizione del 2021. In questi giorni Berrettini si trova a Monte-Carlo, luogo in cui ha la residenza e dove si sta allenando dopo aver smaltito l’ennesimo infortunio muscolare. Nel frattempo si è concesso una pausa all’insegna della mondanità, sfilando in passerella a Cannes. Sono queste le giornate del Festival del Cinema e Matteo si è offerto agli scatti dei fotografi in qualità di modello, come testimonial di Hugo Boss, una delle più importanti aziende di abbigliamento del mondo.

Alica Schmidt e Matteo Berrettini sfilano a Cannes come modelli: i fan restano senza parole

Berrettini però non era solo, al suo fianco come testimonial del colosso tedesco era presente colei che nel 2022 è stata designata ‘atleta più sexy del mondo‘, la 24enne campionessa tedesca di atletica leggera Alica Schmidt. Bionda, slanciata, armoniosa, la Schmidt ha conquistato tutti indossando un abito rosso fuoco che lasciava completamente scoperto l’addome e le spalle. Gli scatti pubblicato sul profilo Instagram della Hugo Boss hanno rapidamente fatto il giro del web strappando applausi da parte dei fan di entrambi i campioni.

Non tutti sanno, tra le altre cose, che Malica Schmidt due anni fa fu scelta dai dirigenti del Borussia Dortmund come preparatore atletico della prima squadra: un ruolo che la bionda e avvenente quattrocentista ha svolto con il massimo impegno. La sua passione però resta l’atletica leggera con il sogno, ancora intatto, di partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi. Giochi a cui dovrebbe prendere parte anche Berrettini, al netto di altri eventuali infortuni.