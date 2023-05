Federica Pellegrini, è finita male: “Ero certa che me l’avrebbe fatta pagare”

Federica Pellegrini, felicemente sposata con Matteo Giunta, rivela nella sua autobiografia ‘Oro’ alcuni particolari inediti del passato

Sta riscuotendo un discreto successo l’autobiografia di Federica Pellegrini, ‘Oro‘, uscita qualche settimana fa e che a quanto pare rivela molti particolari, finora sconosciuti, della sua vita privata. Della ‘Divina‘ si conosce più o meno tutto riguardo il suo straordinario percorso agonistico, dagli esordi in vasca in età adolescenziale fino al ritiro definitivo subito dopo le Olimpiadi di Tokyo. Quasi vent’anni di trionfi, medaglie, record e qualche delusione che hanno trasformato la nuotatrice veneta in un’icona dello sport italiano. Si conosce molto meno invece del vissuto privato e sentimentale della Pellegrini, delle sue relazioni conclusesi a volte in modo turbolento.

Nelle pagine del libro l’ex fuoriclasse racconta nei particolari quello che può essere considerato una sorta di ‘menage a trois‘. Era il 2013 e l’anno prima Federica Pellegrini aveva vissuto la delusione delle Olimpiadi Londra in cui aveva fallito l’appuntamento con le medaglie nelle due finali dei 200 e dei 400 stile libero. In quel periodo la Divina era legata al nuotatore Filippo Magnini, primatista italiano dei 100 stile libero e cugino di Matteo Giunta. I tre si ritrovarono a convivere a Verona nel momento in cui Giunta accettò la proposta di diventare il loro allenatore. Ma i rapporti, specie quelli tra i due cugini, si deteriorarono rapidamente.

Federica Pellegrini svela tutto: che intrigo con Filippo Magnini e Matteo Giunta

E’ la stessa fuoriclasse di Mirano a raccontare i motivi che portarono alla rottura con Magnini e al graduale avvicinamento tra lei e Giunta: “Più che l’attrazione erotica tra me e Matteo, Filippo temeva il rapporto tra atleta e allenatore. Sentiva che Matteo si interessava di più a me che a lui e che io chiedevo la sua completa attenzione, e questo purtroppo era vero“. La fine della storia tra i due nuotatori si concretizza quando Magnini chiese a Federica se lo volesse sposare. Un’sì’ troppo precipitoso fu la pietra tombale sul loro rapporto.