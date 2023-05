La zip scende e la scollatura è maxi: Sabrina Salerno scottante

Passano gli anni ma la popolarità di Sabrina Salerno continua a crescere. La cantante e showgirl genovese fa ancora parlare molto di sè

La sua bellezza, nonostante abbia superato da un po’ i cinquant’anni, è intatta. Anzi, a giudicare da alcuni particolari, sembra che l’età nei confronti di Sabrina Salerno abbia avuto lo stesso effetto che in genere si produce con il buon vino. Gli scatti e le foto che la showgirl e cantante ligure diffonde sul web non lasciano spazio a dubbi. Non esiste però un segreto di eterna giovinezza, quanto uno stile di vita corretto che le consente di tenersi in forma e di curare al meglio un fisico già splendido di suo. Perchè non si può non sottolineare quanto madre natura sia stata generosa con Sabrina Salerno e come all’inizio della carriera le sue forme esplosive hanno contribuito alla crescita della sua popolarità.

Lo status di maggiorata del resto si attagliava alla perfezione alla ventenne aspirante showgirl e cantante scoperta da Claudio Cecchetto alla fine degli anni ottanta e che per qualche fortunata stagione mandò in visibilio una generazione di ragazzi. E’ ancora impresso nella memoria di molti il video del brano ‘Boys‘, in cui una prorompente Sabrina Salerno esce da una piscina indossando un bikini che a stento tratteneva le sue curve esplosive. All’epoca, eravamo nel 1987, la cantante ligure aveva da poco compiuto i 19 anni.

Sabrina Salerno è più sensuale e attraente che mai: il dettaglio manda in estasi i suoi fan

Nel corso degli anni la carriera di Sabrina non è decollata secondo le sue aspettative, almeno fino a qualche anno. Dopo aver superato la soglia dei cinquant’anni l’interesse nei confronti della splendida showgirl genovese si è riacceso all’improvviso. Merito anche, se non soprattutto, del suo approdo sulle piattaforme social. Nel giro di qualche mese il profilo Instagram della Salerno ha acquisito un numero impressionante di follower che oggi già sfiora il milione e mezzo. Cifre davvero importanti che segnano il risveglio di una popolarità in linea con i tempi passati.

Nel frattempo va sottolineato come la cantante ligure è anche diventata mamma: suo figlio ha compiuto da poco diciotto anni e in più occasioni ha dichiarato come il rapporto con lui rappresenti il centro di gravità della sua esistenza. Questo però non impedisce alla splendida Sabrina Salerno di continuare ad essere protagonista con serate di intrattenimento e concerti e di far girare la testa ai suoi fan: in uno degli ultimi scatti la scollatura profonda mette in risalto le sue curve da sogno. E i followers apprezzano.