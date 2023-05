Non solo Kim: in Italia arriva (almeno) un altro coreano

Si allargano sempre più i confini del calcio italiano: dopo il sudcoreano Kim, neocampione d’Italia con il Napoli, in arrivo (almeno) un altro coreano

“Dalla Cina con furore”, recita il titolo del più popolare dei film che hanno reso un mito Bruce Lee anche perché prematuramente scomparso all’età di 33 anni. Orbene, prossimamente sui grandi schermi della Serie A approderà il suo tanto atteso sequel, “Dalla Corea del Sud con furore”.

Già. Prepariamoci a un’autentica invasione di talenti provenienti dalla Corea del Sud che dopo esportato in tutto il mondo il K-pop, che domina le hit parade internazionali, si appresta a “colonizzare” il mondo del calcio. Apripista è stato il difensore Kim Min-jae, tra i grandi protagonisti del Napoli scudettato.

Il difensore sudcoreano azzurro, diffidato e ammonito nel corso del match al “Dall’Ara” contro il Bologna, salterà l’ultimo match della stagione, al “Maradona” contro la Sampdoria, al termine del quale agli azzurri verrà consegnata la Coppa per la conquista dello scudetto. Premiazione che anticiperà la festa, organizzata dall’amministrazione comunale del capoluogo partenopeo, a Piazza del Plebiscito, con le telecamere della Rai che la riprenderanno per rendere partecipi i milioni di tifosi azzurri sparsi per il mondo.

Non solo Kim: in Italia arriva Hwang Hee-chan

Grande festa dal sapore dolceamaro per Kim Min-jae. Quella contro i felsinei potrebbe essere stata la sua ultima partita in maglia azzurra. Per il sudcoreano è forte il pressing delle big della Premier League. In particolare, il Manchester United è disposto a versare, in un’unica soluzione e senza contropartite tecniche, come richiesto dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis, la clausola rescissoria da 65 milioni di euro.

Comunque, per un sudcoreano che sul piede di partenza, (almeno) un altro suo connazionale è pronto a prendere il suo posto. Nei radar della Roma è finito, secondo quanto riportato da “The Mirror”, l’attaccante del Wolverhampton, Hwang Hee-chan, sudcoreano classe 1996 che nella stagione che in Inghilterra è appena andata in archivio ha messo a segno 4 gol, più 3 assist, in 32 apparizioni. Numeri non impressionanti, tuttavia tali da suscitare l’interesse, oltre che dei capitolini, di molte squadre della Premier League tra cui il Tottenham, l’Aston Villa e il Newcastle.

Dunque, i giallorossi per assicurarsi l’attaccante dei Wolves dovranno battere la concorrenza dei ricchi club della Premier League senza nemmeno poter giocare in anticipo visto che al momento tutto l’ambiente è focalizzato sulla finale di Europa League contro il Siviglia, in calendario mercoledì 31 maggio, da cui dipenderanno le strategie in sede di calciomercato.

Comunque, dopo il nigeriano Osimhen, prossimo capocannoniere della Serie A, il georgiano Kvaratskhelia, il sudcoreano Kim Min-jae e il probabile sbarco di un altro sudcoreano, cambia la mappa geografica del calcio, con la diarchia Europa-Sud America che progressivamente perde la sua storica supremazia per un pallone sempre più globalizzato.