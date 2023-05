Ultima col Napoli: se ne va in prestito

Sta giungendo al termine la stagione del Napoli campione d’Italia. Gli azzurri hanno coltivato un’annata a dir poco storica.

Manca una giornata al termine e ormai sono decisi quasi tutti i punti della Serie A. Quello più importante, almeno per i tifosi partenopei, è il ritorno allo scudetto: il Napoli, dopo oltre 30 anni di assenza, è tornato a vincere ed ha conquistato il terzo storico scudetto.

Un’annata straordinaria e una cavalcata che i ragazzi di Spalletti hanno concluso in bellezza. Il tecnico toscano ha gestito al meglio la squadra, coordinando un mix di gioventù ed esperienza e raggiungendo un risultato che tutti ritenevano quasi impossibile. Il Napoli ha dominato il campionato e vinto con ben cinque giornate di anticipo. Ora, in vista della prossima stagione, potrebbero cambiare davvero tante cose.

Nella serata di domenica il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di “Che tempo che fa” ed ha parlato di tanti temi. L’annuncio più importante ha lasciato tutti interdetti con il presidente del Napoli che ha di fatto ufficializzato l’addio di Spalletti, il tecnico e l’uomo simbolo di questo scudetto. La società è quindi già al lavoro per il suo sostituto, nelle ultime ore si è parlata dell’ipotesi Luis Enrique che intriga ancor di più rispetto alle piste Italiano o Thiago Motta. Intanto si valuta anche la rosa della prossima stagione.

Napoli, un azzurro verso il prestito

L’undici dei titolarissimi ha dominato il campionato, ma nella rosa degli azzurri c’è anche chi ha trovato meno spazio. Tra questi c’è senza dubbio Alessio Zerbin. L’esterno azzurro ha giocato pochissimo nel corso di questa stagione ed ha trovato spazio solo a scudetto già vinto, come dimostra la titolarità nella trasferta di Bologna. Il club azzurro avrà questi giorni per valutare meglio il giovane talento (convocato anche in Nazionale da Mancini), ma il suo futuro appare segnato. Il Napoli potrebbe lasciare Zerbin in prestito in un club di Serie A per consentirgli di trovare maggiore spazio.

Già a gennaio qualche club si era fatto avanti, ma il calciatore e la società hanno preferito proseguire il proprio cammino insieme, anche perchè Alessio era consapevole della storia che stava nascendo in città. Ora il futuro del calciatore è segnato, ci pensano diversi club, magari anche quel Frosinone neo promosso dove Zerbin ha già giocato in passato. Il Napoli è abbastanza coperto sulle fasce e difficilmente Zerbin troverebbe spazio, anche con un nuovo tecnico. Di conseguenza avanza la pista addio, anche solo in prestito.