Contatto diretto con Zanetti: ‘tradimento’ alla Juve

Contatto diretto con il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti: ‘tradimento’ alla Juventus. Ecco tutti i dettagli

Il ko, all’Allianz Stadium, contro il Milan ha fatto sfumare le residue chance della Juventus di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. Tuttavia, la frustata di testa del bomber dei rossoneri, Olivier Giroud, che ha condannato i bianconeri alla sconfitta potrebbe provocare anche gravi danni collaterali.

Senza il prestigioso palcoscenico della “Coppa dalle grandi orecchie” e con la prospettiva di giocare in Conference League (l’Europa League a rischio essendo i bianconeri settimi in classifica, a -2 dall’Atalanta e a -1 dalla Roma) in estate molto probabilmente si assisterà al fuggi fuggi delle star bianconere.

Il principale indiziato ad abbandonare la nave bianconera, che rischia di essere affondata dai colpi dell’Uefa (esclusione dalle Coppe), è Angel Di Maria. La stagione del ‘fideo‘ è lo specchio di quella del club bianconero, tutta all’insegna del “vorrei ma non posso” e soprattutto caratterizzata dai flop nei momenti chiave.

Angel Di Maria, idea Inter per inseguire la Copa America 2024

Insomma, l’ex del Paris Saint-Germain ha regalato solo sprazzi della sua classe cristallina (8 gol, equamente distribuiti tra Serie A ed Europa League, e 7 assist in 39 presenze stagionali). Per il resto, tra match saltati per infortunio e prestazioni decisamente sottotono (in particolare, il ritorno della semifinale di Europa League contro il Siviglia) il suo contributo alla causa bianconera è stato al di sotto delle aspettative e delle sue potenzialità.

Dunque, non stupisce più di tanto che la dirigenza bianconera non faccia le barricate per trattenere il ‘fideo‘ che con molta probabilità andrà via dalla Juventus ma non dall’Italia. Per l’ex del PSG, infatti, non è ancora arrivato il momento di fare ritorno in Patria, nel suo Rosario Central, per chiudere la carriera così come ha ribadito in più di un’occasione.

Il campione del mondo con l’Albiceleste in Qatar, infatti, vorrebbe restare un altro anno in Europa, nel calcio che conta, per conquistarsi la convocazione per la Copa America 2024 che potrebbe essere il suo canto del cigno, il sigillo di una carriera in cui ha vinto tutto. Ma dove? Ebbene, in suo soccorso potrebbe venire l’amico e connazionale Javier Zanetti, leggenda e attualmente dirigente dell’Inter.

Una vecchia volpe del calciomercato come Beppe Marotta, Amministratore Delegato area sport del club nerazzurro, potrebbe fiutare l’affare e ingaggiare Di Maria a parametro zero. D’altronde, quando il ‘fideo‘ è in buone condizioni fisiche ed è in giornata, a dispetto delle 35 primavere sul groppone, è ancora un calciatore in grado di fare la differenza, anche in un top team. Ecco perché un lungimirante dirigente come Beppe Marotta potrebbe essere stuzzicato dall’idea di prendere a parametro zero l’ex del PSG.