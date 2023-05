Jolanda oscura il panorama: curve da brivido

Jolanda De Rienzo, le sue curve da capogiro fanno passare in secondo piano il pur incantevole scenario: foto da brividi!

A se in ritardo, l’estate è esplosa. E con le temperature finalmente in linea con la media stagionale sono spuntati come funghi ombrelloni e sedie a sdraio sui lidi partenopei. In particolare, “Mappatella beach“, la spiaggia pubblica più gettonata del capoluogo partenopeo, è stata presa d’assalto dai tanti napoletani che non hanno voluto perdersi l’occasione per il primo bagno estivo.

Non solo Napoli. Anche le spiagge di Capri, una delle perle del Golfo partenopeo, dopo un lungo inverno, si sono popolate di turisti. E tra i tanti vacanzieri che hanno scelto l’isola azzurra per concedersi qualche ora di relax spaparanzandosi al sole come lucertole anche la bellissima Jolanda De Rienzo, volto del canale all sport news Sportitalia. La giornalista napoletana ha incantato i suoi fan e follower con un scatto, postato sul suo seguitissimo profilo Instagram, che la immortala sullo sfondo degli iconici faraglioni di Capri.

Jolanda De Rienzo, le sue curve oscurano i faraglioni di Capri

La Grotta Azzurra e i faraglioni sono tra le attrattive dell’isola di Capri, amata e frequentata anche dai vip di tutto il mondo. I turisti fanno la fila per una foto con alle spalle le suddette formazioni rocciose. Ma quando a farlo è la conturbante e sensuale Jolanda De Rienzo, beh, i faraglioni passano in secondo piano. Lo sguardo è catturato, rapito da cotanta bellezza a tal punto che ci si dimentica della suggestiva cornice in cui è ritratta la giornalista. Del resto, Jolanda dà fondo a tutta la sua carica erotica per vincere la sfida con l’isola azzurra: la vera meraviglia della natura è lei!

Occhiali da sole inforcati, capelli ribelli, camicetta bianca aperta e sotto solo uno striminzito costume che scopre più di quanto copre. D’altra parte coprire, occultare, nascondere alla vista il meraviglioso, giunonico décolleté e le lunghe, scolpite, affusolate gambe della giornalista sarebbe un delitto punibile con l’ergastolo. Sarebbe come impacchettare, appunto, i faraglioni o negare l’ingresso nella Grotta Azzurra. No, a tutti deve essere concessa la possibilità di ammirare simili meraviglie della natura.

E per fortuna la bella e brava giornalista, molto apprezzata dai tifosi per la competenza e la perfetta conoscenza della materia calcistica, è anche generosa. Non dimentica mai di condividere con i suoi follower ogni momento della sua giornata, documentato con scatti che puntualmente li lascia sbalorditi e increduli: ma una simile meraviglia esiste davvero? Certo che esiste! La stessa mano divina che ha forgiato Capri, il Vesuvio e il Golfo di Napoli è la stessa che ha modellato le incantevoli curve di Jolanda De Rienzo.