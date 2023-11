Il rinnovo stenta ad arrivare, s’inserisce il Napoli: colpo dalla Serie A

Un top di Serie A sta rimandando il discorso per il rinnovo. Su tutte, il Napoli vuole inserirsi per trattare. Ecco il nome per Garcia

L’andamento altalenante del Napoli sta iniziando a creare i primi dubbi su Garcia e sul Napoli stesso. Mentre il tecnico cerca di trovare una quadra più o meno definitiva, la dirigenza sta già iniziando a studiare dei colpi per la prossima stagione, specialmente ne reparto avanzato.

Tra i vari nomi osservati c’è un top di Serie A che sembra non voler rinnovare con la sua squadra. Il Napoli può inserirsi nella trattativa e strappare il giocatore ai rivali.

I pilastri del Napoli, al di là del rendimento attuale, stanno pensando ad una possibile partenza verso l’estero. Giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia potrebbero vestire un’altra divisa nella prossima stagione, e il Napoli sta già cercando di correre ai ripari. Il nome in pole position per il ruolo di erede di Kvara è Mattia Zaccagni, titubante sul rinnovo di contratto con la Lazio. Ecco quando può arrivare e a quali cifre.

Mercato Napoli: colpo Zaccagni sulla sinistra, ecco cosa può succedere

Zaccagni è uno dei terminali offensivi migliori di una Lazio spesso in difficoltà, con un Immobile fuori forma e una squadra che sta faticando parecchio e stenta a ottenere i risultati in linea con le proprie ambizioni. Anche l’ala ex Verona sta rendendo poco: solo un gol e un assist in 11 partite giocate finora, ma i numeri potrebbero crescere da gennaio in poi. Il giocatore si sta avvicinando alle 100 presenze con la Lazio, club in cui nella scorsa stagione è arrivato in doppia cifra di gol e assist tra le varie competizioni, aiutando la squadra ad arrivare al secondo posto.

Da qualche settimana in casa Lazio si inizia a parlare del rinnovo di Zaccagni, ma il giocatore ha rimandato il discorso alla prossima estate. Queste le dichiarazioni del suo agente: “Zaccagni dovrà fare il suo percorso. Poi a giugno, se avrà fatto un grande campionato, i problemi non saranno nostri, ma di altri“. Il Napoli ha osservato la situazione e sta tentando il colpo per farlo diventare l’erede di Kvara sulla sinistra, dopo che il georgiano è stato cercato da varie big europee e sembra essere sul piede di partenza.

Ad oggi, la Lazio valuta circa 20 milioni il cartellino del giocatore ex Hellas Verona, che è cresciuto molto dal suo arrivo definitivo a Roma nel 2022. Così come per il rinnovo, con il contratto che scadrà nel 2025, il discorso legato ad un possibile approdo alla corte di ADL è stato rimandato a giugno, quando il giocatore avrà le idee più chiare sul suo futuro.