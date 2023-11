Mercato Juve, Giuntoli prende il nuovo Kvara: sta vincendo la Liga

Un nuovo giocatore è entrato nel mirino di Giuntoli. L’ala è in vetta alla Liga e può arrivare alla Juventus a prezzo di saldo

La Juventus sta valutando diversi colpi per gennaio e per la prossima estate, dando la priorità ad alcuni ruoli in cui la rosa di Allegri presenta delle lacune. Non manca lo spazio per i giovani talenti che si stanno affermando in Europa, tra cui un’ala che sta stupendo in Spagna.

Ora è in prestito, ma i bianconeri ci stanno già pensando. L’ultima idea di Giuntoli per questa Juventus è Savio, giovane ala brasiliana di un sorprendente Girona in testa alla Liga (2 punti sopra al Real di Ancelotti).

Il giocatore classe 2004 può far parte della Juve del futuro.

Tra i vari talenti che si stanno affermando in Liga (Bellingham e i giovani del Barça su tutti) ci sono alcuni giocatori che passano più in sordina fuori dalla Liga spagnola. Uno di questi è, appunto, Savio, giocatore che attualmente sta dominando la Liga insieme al suo Girona.

In prestito dal Troyes, l’ala brasiliana classe 2004 è cresciuta nell’Atletico Mineiro, per poi passare ai francesi che lo hanno girato in Olanda, al PSV.

Novità Savio per il mercato della Juve: l’idea di Giuntoli per portarlo a Torino

Tornato dall’Eredivisie, è subito entrato nella rosa del club spagnolo che con i suoi 34 punti è diventata la migliore sorpresa del calcio europeo in questa stagione. In 14 partite ufficiali tra campionato e Coppa, Savio ha segnato 5 gol e servito 4 assist, aiutando Dovbyk, Blind e compagni a partire alla grande in questa prima metà di stagione.

Giuntoli, come altri dirigenti in Europa, ha notato le sue performance. L’idea del direttore juventino è quello di portarlo alla Juve per la prossima stagione.

L’attuale contratto di Savio con il Troyes scade nel 2027, mentre il prestito al Girona finirà a fine stagione.

Il valore del giocatore è di 20 milioni di euro, ma la cifra potrebbe salire in base alle sue prestazioni in campo.

La trattativa non può essere aperta a gennaio, e il Girona sta sperando di convicerlo a rimanere in via definitiva anche dopo questa stagione.

La prossima data decisiva è a giugno, quando Giuntoli potrebbe portare l’ala sinistra (adattabile anche a destra o come trequartista) a Torino, per la felicità di Allegri che cerca un giocatore versatile lì davanti.