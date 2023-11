Mazzarri subito gelato: De Laurentiis lo cede a gennaio

Subito dopo l’arrivo di Mazzarri arriva la prima cessione: De Laurentiis manda via uno dei migliori in rosa, tifosi increduli

Walter Mazzarri è appena arrivato sulla panchina del Napoli per guidare la squadra da qui alla fine della stagione. Ora il tecnico deve gestire la rosa, ma deve già fare i conti con il mercato di gennaio che potrebbe presentare più di una sorpresa. Uno degli elementi migliori della rosa azzurra può andare via, per volere di De Laurentiis.

Una delle prossime cessioni del Napoli è quella di Piotr Zielinski, uno dei ‘veterani’ della squadra. Il polacco potrebbe portare diversi milioni nelle casse del club, che vuole finanziare qualche colpo e tenere da parte una certa cifra per trovare i prossimi eredi dei top sul piede di partenza come Osimhen.

La mancata cessione nell’estate scorsa ora sembra un semplice rinvio.

Il nome di Zielinski è legato da molti anni alla città di Napoli. Dopo le esperienze con Empoli e Udinese, il polacco è arrivato in Campania nel 2016 per 16 milioni di euro.

Dal suo arrivo sono state più di 340 le presenze ufficiali, con 50 gol fatti e 46 assist per i compagni. Impiegato in diversi ruoli a centrocampo, Zielinski è sempre stato uno degli elementi fondamentali della squadra, specialmente nei suoi periodi di forma che l’hanno portato a diventare un titolarissimo.

Ora, però, De Laurentiis sta iniziando a pensare alla sua cessione, per fare cassa e preparare qualche colpo a centrocampo o in altri reparti. Il mancato trasferimento durante la scorsa estate, in cui il polacco doveva andare all’Al-Ahli (dove ci sono giocatori come Gabri Veiga, Kessiè e Roberto Firmino), ha fatto capire le intenzioni del presidente, che adesso pensa a fargli fare le valigie.

Mercato Napoli: via Zielinski a gennaio, ecco quanto può incassare ADL

Non manca l’Arabia tra le possibili destinazioni, ma anche alcuni club di Premier e di Serie A sono interessati, vedi l’Inter e la Juventus. Il valore attuale di Zielinski si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e ADL vuole toglierlo dalla rosa di Mazzarri per non perderlo a zero. In alternativa, potrebbero arrivare delle offerte per prenderlo a fine contrattom, che scadrà a giugno 2024.

Ad oggi non sono arrivate ancora offerte, ma l’opzione più probabile è quella dell’Arabia, con Zielinski che seguirebbe le orme di altri giocatori di Serie A andati in Medio Oriente (come l’ex compagno Koulibaly). Il Napoli intanto inizia già a cercare un sostituto: si parla di Albert Gronbaek, classe 2001 danese titolare del Bodo Glimt.