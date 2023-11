Napoli, De Laurentiis ne caccia un altro dopo Rudi Garcia

Mazzarri inizia il proprio percorso post esonero Garcia. De Laurentiis però sembra essere a un passo da un’altra risoluzione ai piani alti. Ecco le novità

A Napoli ancora sembra esserci qualche situazione in bilico, dopo che Aurelio De Laurentiis ha preso la decisione in via ufficiale di sollevare dall’incarico di allenatore Rudi Garcia. Troppi risultati negativi hanno compromesso la gestione del tecnico che si è dovuto fare da parte per forza di cose. Adesso però il presidente starebbe pensando anche a un’altra eventuale rescissione.

Quella di Rudi Garcia con il Napoli è stata una storia mai davvero decollata. Di risultati ne sono arrivati pochi. E poco soddisfacenti. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis, dopo l’ennesima sconfitta casalinga (da ultima quella contro l’Empoli prima della sosta per le nazionali), ha deciso di mettere un punto a questa relazione complicata.

Il giornalista Valter De Maggio, a ‘Kiss Kiss Napoli’, ha fatto a tal proposito chiarezza sulla questione del cambio in panchina per il Napoli: “Tudor chiedeva molti soldi e De Laurentiis ha colto l’opportunità di risparmiare prendendo Mazzarri. Mazzarri farà il 4-3-3 ripercorrendo tutto il gioco di Spalletti. De Laurentiis è irremovibile nel fare un contratto di sette mesi e Tudor non l’ha accettato. È De Laurentiis che sta facendo confusione, non noi. Tudor non l’abbiamo chiamato noi, noi facciamo cronaca attenta ed oculata”.

Ma oltre all’argomento tecnico, il giornalista ha poi parlato anche di altre figure.

“Meluso? Ieri nel colloquio – ha continuato De Maggio – con Tudor c’erano Chiavelli, Meluso e Micheli. Poi ad un certo punto ha voluto uscissero tutti per parlare da solo col croato. De Laurentiis non è molto soddisfatto di Micheli e starebbe perciò pensando di chiudere anche con lui dopo Garcia“.

Napoli, dopo Garcia un altro addio? De Laurentiis non è soddisfatto del lavoro svolto

Maurizio Micheli ricopre attualmente il ruolo di Responsabile Scouting. L’incarico gli è stato affidato dalla stagione 2018/19, quando ha lasciato il Bologna per trasferirsi al Napoli. De Laurentiis sta perciò facendo le proprie valutazioni.

Nessuno o quasi nessuno sembra essere al sicuro in questo momento di transizione per il Napoli.

Al momento l’unico fattore certo è perciò l’approdo di Walter Mazzarri sulla panchina partenopea. In un momento non semplice visto che la squadra, al rientro dalla sosta per le nazionali, dovrà affrontare Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus tutte di seguito.

Sfide certamente difficili ma che metteranno subito alla prova il nuovo tecnico. Mentre De Laurentiis ragiona sul futuro dei suoi collaboratori, specialmente al momento di Maurizio Micheli.