UFFICIALE, rottura del legamento: il big torna nel 2024

Rottura del legamento del crociato certificata dagli esami strumentali. Tornerà disponibile solamente nel nuovo anno. C’è il comunicato ufficiale

Il big si è fatto male nel corso dell’allenamento e dagli esami strumentali svolti è risultata la rottura del legamento. La tegola è enorme, il tecnico lo riavrà a disposizione solamente nel 2024. C’è anche il comunicato ufficiale da parte della stessa società.

Parliamo di Eduardo Camavinga, il quale si è fatto male nel corso degli allenamenti con la Francia. L’episodio è stato sfortunato dal momento che l’infortunio è nato da uno scontro con Dembélé.

Il suo compagno di squadra è infatti inciampato e gli è caduto sulla gamba, provocando il movimento scomposto.

Il big dei Blancos ha perciò immediatamente svolto gli esami strumentali con lo staff medico del club, ed è stato così confermato quello che si temeva: c’è stata la rottura del legamento del crociato.

Per lui prima è prevista l’operazione, poi inizierà tutto l’iter riabilitativo. Salterà ovviamente anche il Napoli di Walter Mazzarri in Champions League nella fase dei gironi.

Davvero sfortunato Eduardo Camavinga che si fa male nel corso di un allenamento svolto con la propria Nazionale. Il club ha comunicato infatti in via ufficiale che, “dopo gli accertamenti effettuati oggi dallo Staff Medico del Real Madrid, al nostro giocatore Eduardo Camavinga gli è stata diagnosticata la rottura del legamento laterale esterno del ginocchio destro“.

Questo significa che sicuramente non riuscirà a tornare in campo prima del 2024. Il Real Madrid punterà a recuperarlo totalmente, senza forzare i tempi ma è chiaro che la sua assenza si farà comunque sentire viste le sue qualità in campo.

🤕El ‘calvario’ de lesiones en el Real Madrid: ocho jugadores ya han pasado por la enfermería y solo es noviembre ❌Camavinga y Vinicius han sido los últimos en caer en este parón de seleccioneshttps://t.co/HfdkgLH5Oq — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 18, 2023

Carlo Ancelotti, che ha anche perso Vinicius, non potrà perciò averlo a disposizione neppure, ovviamente, mercoledì 29 novembre contro il suo ex Napoli. Quando appunto i due club si sfideranno per la quinta giornata della fase a gironi di Champions al ‘Santiago Bernabeu. In uno dei templi del calcio, per una sfida che per gli azzurri significherà moltissimo. Non sarà certamente semplice ma Walter Mazzarri, da pochi giorni tornato sulla panchina del club partenopeo, ce la metterà tutta per dare la giusta carica e la giusta motivazione ai suoi.