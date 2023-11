Colpo a zero dalla rivale: il Napoli piazza l’affare a sorpresa

Non solo il cambio in panchina: il Napoli resta vigile e attento a eventuali possibilità che il mercato dei giocatori svincolati può offrire

L’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli al posto di Rudi Garcia è l’evento più rilevante accaduto durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Con il ritorno dell’allenatore livornese alla guida degli azzurri dopo dieci anni il presidente De Laurentiis spera di rivedere almeno in parte la squadra che non più tardi di sei mesi fa ha conquistato il terzo scudetto della storia del club.

Ma le mosse della società non si fermano qui: se nel mercato di gennaio sono in programma solo pochissimi ritocchi, soprattutto in merito alle uscite di qualche elemento in esubero, la dirigenza del Napoli è già al lavoro in vista della prossima estate. Il ds Meluso vuole mettere a segno fin da ora qualche colpo di rilievo.

In tal senso il mercato dei ‘parametri zero’ offre molte possibilità per tutti i club che fin da ora pensano al rafforzamento degli organici in vista della prossima stagione. E a quanto pare il Napoli sarebbe molto vicino a chiudere il primo ingaggio a zero di alto profilo, senza spendere un euro per il cartellino.

Si tratta di una risposta concreta alle voci, sempre più insistenti, che parlano di un accordo vicino tra la Roma e Piotr Zielinski a partire dall’1 luglio 2024.

Napoli, il colpo a zero è a un passo: tifosi spiazzati, De Laurentiis gongola

Percorso inverso potrebbe compiere un giocatore dell’attuale rosa giallorossa che dopo un lungo periodo di appannamento sembra tornato a fornire un rendimento più che accettabile. Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola, trent’anni, esterno mancino campione d’Europa con la Nazionale e punto di forza della Roma di Josè Mourinho.

L’ex Juve tra sette mesi quasi certamente dirà addio alla Capitale a parametro zero: la dirigenza giallorossa ha infatti deciso di non rinnovargli il contratto e Spinazzola sarà libero di accasarsi altrove.

In base ad alcune indiscrezioni proprio il Napoli si sarebbe fatto avanti con una proposta di ingaggio che avrebbe soddisfatto in pieno Spinazzola e il suo entourage. Il possibile, probabile arrivo dell’esterno campione d’Europa impone una riflessione: l’esterno umbro gioca in prevalenza sulla fascia sinistra in un solido 3-5-2, vale a dire il modulo preferito da Antonio Conte. Che Spinazzola sia la prima richiesta del tecnico salentino in vista della prossima stagione? Lo scopriremo solo tra qualche mese, ma il sospetto è legittimo.