Osimhen, colpo di scena Real Madrid: offerta clamorosa

Il mercato del Napoli ruoterà intorno al futuro di Victor Osimhen. Pesa almeno finora il mancato rinnovo del contratto che scadrà nel 2025

Il mese di gennaio non dovrebbe produrre cambiamenti di rilievo nella rosa del Napoli. Al netto di una o al massimo un paio di uscite di giocatori in esubero, l’organico dei campioni d’Italia non subirà variazioni di rilievo. Le grandi operazioni sono state rimandate tutte alla prossima estate, quando il mercato azzurro ruoterà intorno al futuro di Victor Osimhen.

Il venticinquenne centravanti nigeriano, ancora fermo ai box per l’infortunio muscolare rimediato in Nazionale un mese fa, sarà al centro di frenetiche trattative e di avances da parte di molti club di primo piano del panorama internazionale. Si sa da tempo del concreto interesse di qualche big di Premier League, ma attenzione a una sorpresa chiamata Real Madrid.

Non è un mistero che la decisione presa dai vertici del club più titolato al mondo, vale a dire il ‘no‘ alle mostruose richieste d’ingaggio avanzate da Kylian Mbappé, sia destinata a stravolgere le dinamiche del prossimo calciomercato estivo.

Il presidente della ‘Casa Blanca‘, Florentino Perez, ha imposto ai dirigenti responsabili del mercato di cambiare obiettivo. Il Real ha bisogno di un centravanti di primissimo piano, un bomber dal rendimento sicuro e dal gol facile. E alla fine la candidatura più plausibile, sia per l’età del giocatore che per gli eventuali costi dell’operazione è proprio Victor Osimhen.

Osimhen, il Real spiazza le rivali: pronta l’offerta per avere il ‘sì’ di De Laurentiis

Nonostante la scadenza di contratto sia sempre più vicina, giugno 2025 è dietro l’angolo, il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis continua a chiedere per il bomber nigeriano una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

Una richiesta considerata eccessiva da molti, ma non dal Real Madrid che non più tardi di cinque mesi fa ne ha investiti 103 per strappare Jude Bellingham al Borussia Dortmund. La trattativa tra i due club non è ancora in dirittura d’arrivo, ma i presupposti perché vada a buon fine non mancano.

L’eventuale arrivo di Osimhen sarebbe l’ultimo tassello mancante alla rosa, di per sé ricchissima, dei Blancos: la squadra allenata da Carlo Ancelotti dispone in rosa di giocatori offensivi dal talento inarrivabile: quello che manca però è un vero e proprio bomber, un centravanti di grande livello in grado di tradurre in gol l’enorme mole di occasioni costruite da Vinicius and company nel corso delle gare. E a quanto pare la scelta del management madridista è caduta proprio sul centravanti del terzo scudetto del Napoli,