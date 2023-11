Napoli, il dopo Osimhen costa caro: servono 60 milioni

Il nigeriano è sul piede di partenza. Individuato il sostituto, ma prenderlo non sarà facile per il club azzurro: il punto della situazione

Dopo il mancato rinnovo in estate e le polemiche dei mesi scorsi, il rapporto tra Victor Osimhen e il Napoli è ormai ai minimi termini, e i margini affinché le cose possano cambiare sono davvero pochi. Tanto che il club azzurro è già al lavoro per non farsi trovare impreparato nelle prossime sessioni di calciomercato, quando, con ogni probabilità, l’attaccante ex Lille si trasferirà altrove.

Dove precisamente? Difficile dirlo. Il capocannoniere della passata Serie A – contratto in scadenza a giugno 2025 – sogna di giocare in Premier League, ma è seguito anche da club spagnoli e, soprattutto, dalla ricchissima Arabia Saudita, destinazione già rifiutata a luglio che però potrebbe sempre tornare in auge a suon di petrodollari.

Quel che è certo è che la cessione, ad oggi, appare l’unica strada percorribile considerato che il Napoli non può correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero.

Napoli, Osimhen al passo d’addio: l’ultima idea del club per sostituirlo

L’esperienza di Osimhen all’ombra del Vesuvio è ai titoli di coda, questo è poco ma sicuro. Pertanto, la squadra campione d’Italia ha stilato una lista di nomi che potrebbero sostituirlo. In cima c’è quello di un profilo che gioca in Bundesliga, ritenuto uno dei migliori U-21 in circolazione nei campionati europei. Ci riferiamo a Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003 attualmente in forza al Lipsia.

Reduce dall’exploit con la maglia del Salisburgo, condito da 18 gol e 4 assist tra campionato austriaco e coppe, Sesko è stato ingaggiato dal Lipsia la scorsa estate per circa 24 milioni di euro.

Oggi ne vale già una decina in più, grazie all’ottimo rendimento offerto in questo inizio di stagione. A seguirlo ci sono diversi top club europei, tra cui il Napoli, alla ricerca di un attaccante agile, dal fisico longilineo e abile nel gioco aereo.

L’identikit di Sesko corrisponde alla perfezione con il sostituto ideale di Osimhen, e anche in termini di età il profilo è in linea con la politica di mercato azzurra.

L’unico ostacolo alla realizzazione dell’affare è quello legato all’aspetto economico: dicevamo che Sesko vale oggi tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma non è da escludersi che attorno al suo nome possa scatenarsi un’asta. In tale eventualità, che probabilmente porterebbe il prezzo del cartellino a raddoppiare, De Laurentiis non darebbe seguito all’interessamento.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI