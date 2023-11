Tradimento al Napoli, Zielinski resta in Serie A: tifosi infuriati

Il Napoli è alle prese con le trattative per il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco rischia di andare via da svincolato

Il Napoli è pronto a ripartire con Walter Mazzarri. Il tecnico livornese ha accettato con entusiasmo il ritorno sulla panchina azzurra a distanza di dieci anni, anche se con ogni probabilità resterà soltanto fino a giugno.

I campioni d’Italia, reduci dalla clamorosa sconfitta interna contro l’Empoli, sono attesi da un calendario tutto in salita: Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus rappresentano uno snodo chiave in vista del prosieguo della stagione.

Nel frattempo, mentre Osimhen e compagni lavorano per uscire dalla crisi, la dirigenza del Napoli sta facendo altrettanto in vista delle prossime finestre di mercato. Quella invernale, ormai imminente, ma soprattutto la prossima sessione estiva.

Sono tanti i nodi che il club partenopeo dovrà sciogliere a giugno del 2024, a partire dalla questione Osimhen fino all’eventuale rinnovo di uno dei giocatori simbolo del Napoli di questi ultimi anni, Piotr Zielinski.

Il ventinovenne centrocampista polacco, arrivato nel capoluogo campano nell’estate del 2016 dall’Empoli su precisa indicazione di Maurizio Sarri, è prossimo alla scadenza di contratto e tra poco più di sette mesi sarà libero di firmare per qualsiasi altra squadra.

Per evitare di perdere a zero il forte centrocampista polacco, il presidente De Laurentiis non ha altra scelta che arrivare a un’intesa su un possibile rinnovo.

Zielinski ‘tradisce’ il Napoli: una big di Serie A lo vuole a tutti i costi

C’è però un ostacolo al progetto del patron del Napoli: Zielinski è sul taccuino di molti altri club, stranieri ma soprattutto italiani pronti a fare carte false pur di ingaggiarlo in regime di svincolo. Dell’interesse più che concreto di Juventus ed Inter si è detto e scritto nelle ultime settimane: sia Cristiano Giuntoli che Beppe Marotta lo vorrebbero per rinforzare i rispettivi organici. A sorpresa però il forte centrocampista polacco potrebbe approdare non molto lontano da Napoli, in un club non propriamente amato dai tifosi azzurri.

Si vocifera infatti che sia già in stato avanzato una trattativa con la Roma, avviata settimane fa dal direttore generale Tiago Pinto che spera di convincere il presidente Dan Friedkin a rinnovargli il contratto portando al suo cospetto almeno un paio di grandi colpi a parametro zero. E uno di questi potrebbe essere proprio Zielinski. Di certo con l’inizio del nuovo anno il futuro del nazionale polacco sarà definito una volta per tutte, ma il suo futuro potrebbe essere a tinte giallorosse.