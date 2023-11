Fuori Kvaratskhelia: l’errore del CT è clamoroso

Fuori Kvaratskhelia per un errore clamoroso: sulle spalle della Georgia si sentirà tanto il peso della sua assenza. Il CT rivela cos’è successo

Khvicha Kvaratskhelia, dopo gli impegni con la Georgia per provare ad accedere agli Europei del 2024, si rimetterà totalmente a disposizione di Walter Mazzarri per aiutare concretamente il suo Napoli. Nel frattempo però, proprio con la sua nazionale, l’attaccante georgiano non ha vissuto una bella esperienza. Il CT ha ammesso il suo errore clamoroso e si è scusato con tutti.

Nell’ultima pausa per gli impegni delle nazionali, infatti, il giocatore del Napoli è stato impiegato anche nell’ultimo match giocato con la Spagna. E nel corso di questa gara è stato ammonito. La Georgia non ha però staccato direttamente il pass di qualificazione agli Euro 2024 e l’attaccante, già diffidato, è stato squalificato.

Giorgi Katsitadze, CT della Georgia, ha perciò ammesso pubblicamente di aver sbagliato e di non aver considerato un fattore.

Convinto che tutte le ammonizioni, con le relative diffide e squalifiche, venissero azzerate con l’inizio dei play-off. Nella gara di andata dei play-off per le qualificazioni agli Europei del 2024 non ci sarà quindi Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore del Napoli è stato ammonito nel match contro la Spagna nella fase a gironi ed è perciò squalificato.

Kvaratskhelia salta l’andata dei play-off per le qualificazioni a Euro 2024, Katsitadze: “Chiedo scusa a tutti”

Contro il Lussemburgo non ci sarà in campo Kvaratskhelia a causa della squalifica. E il CT georgiano in conferenza stampa ha affermato mortificato: “Chiedo scusa ai tifosi per un errore difficile da accettare e che mi fa sentire malissimo. Mi dispiace, ma era sicuro che tutti i cartellini venissero azzerati dopo la fase a gironi e li ho convinti di questa cosa. Nonostante mi sia stato chiesto più volte. Non ho rivisto il regolamento e per questo chiedo scusa a tutti”.

Insomma, la Georgia perde il suo pezzo da novanta in una fase dei play-off davvero molto delicata. Non avere Kvaratskhelia all’andata contro il Lussemburgo è una dura realtà da dover accettare per tutti i georgiani. E per i suoi compagni che vedono in lui un punto di riferimento importante per l’attacco. Ci sarà da stringere i denti e cercare di spingere il più possibile per giocarsela, con il numero 77 del Napoli, nel decisivo match di ritorno.