Kvaratskhelia, il Napoli ora trema: spunta la clausola

Khvicha Kvaratskhelia vuole restare ma il Napoli deve guardarsi a giugno dall’assalto di alcuni grandi club europei. E spunta la clausola

È arrivato a Napoli nell’estate del 2022 accompagnato da una massiccia dose di scetticismo e perplessità. Ma Khvicha Kvaratskhelia ha impiegato pochissimo tempo per passare da illustre sconosciuto a grande protagonista della squadra che agli ordini di Luciano Spalletti ha stravinto il terzo scudetto della storia azzurra.

A distanza di quasi diciotto mesi dal suo arrivo nel capoluogo campano, ora il ventiduenne attaccante georgiano è uno dei giocatori più ambiti del panorama internazionale. Quasi non si contano i club che sognano di strappare Kvaratskhelia agli azzurri, ma è altrettanto forte il desiderio del presidente De Laurentiis di tenerlo in azzurro.

La conferma dell’esterno georgiano è legata in qualche modo al destino di Victor Osimhen: il Napoli valuterà solo l’eventuale cessione di uno dei due, non di entrambi. E il centravanti nigeriano è il candidato numero uno a cambiare aria al termine di questa stagione.

De Laurentiis dovrà guardarsi però dalle sirene d’Oltremanica che nelle ultime settimane suonano con sempre maggiore insistenza. Dal Liverpool al Newcastle, passando per Arsenal e Tottenham, le principali big inglesi considerano Kvaratskhelia l’obiettivo numero uno del prossimo mercato. La minaccia più concreta però arriva da Londra ed è colorata di blu.

Kvaratskhelia, il Napoli rischia di perderlo: la questione della clausola allarme i tifosi

Sulle tracce del fantasista georgiano si starebbe muovendo, secondo il portale todofichajes.com, il Chelsea di Pochettino.

I Blues, che dall’arrivo dei nuovi proprietari americani hanno investito più di mezzo miliardo di euro, senza peraltro ottenere risultati apprezzabili, hanno individuato in Kvaratskhelia il rinforzo ideale per il proprio attacco.

De Laurentiis valuta l’ex Rubin Kazan qualcosa di più di novanta milioni di euro, ma a quanto pare nel contratto che lega il giocatore al Napoli fino al 2027 esiste una clausola da 74 milioni, una cifra ampiamente alla portata delle big inglesi.

Ed è per questo che il club campione d’Italia è al lavoro da settimane con l’obiettivo di adeguare sia l’ingaggio dell’attaccante al suo reale valore di mercato, sia l’importo della clausola stessa.

La dirigenza punta a toccare i 100 milioni di euro, l’entourage di Kvara gioca al ribasso. Non è escluso che un eventuale accordo accordo tra le parti non coinvolga la scadenza stessa del contratto, che potrebbe allungarsi di una o due stagioni. Il Napoli non vuole perdere la freccia più acuminata del suo attacco.