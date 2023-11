Tifosi del Napoli senza parole: batosta Osimhen

È partito nel migliore dei modi il ‘nuovo’ Napoli di Walter Mazzarri. Ma contemporaneamente giungono notizie non proprio esaltanti su Osimhen

Non poteva essere celebrato meglio il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. La bella vittoria contro l’Atalanta al Gewiss Stadium ha riportato serenità e fiducia all’interno dello spogliatoio azzurro: tre punti di vitale importanza alla vigilia di un trittico di gare di altissimo livello. Il Real Madrid nel girone di Champions, Inter e Juventus in campionato: un mini ciclo di gare che potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione dei campioni d’Italia.

Nel frattempo è ormai imminente l’apertura della finestra invernale di calciomercato, una sessione che il Napoli vorrebbe vivere da spettatore. La società non prevede infatti di compiere movimenti significativi.

La rosa a disposizione di Mazzarri non sarà toccata, ad eccezione forse della possibile partenza in prestito di uno o due elementi considerati ai margini del progetto tecnico. Molto diverso il discorso per ciò che riguarda l’estate prossima, quando almeno uno dei grandi protagonisti della meravigliosa cavalcata scudetto potrebbe sfilarsi di dosso la maglia azzurra.

In tal senso il candidato numero uno a salutare Napoli è Victor Osimhen, trascinatore e capocannoniere dello scorso campionato. Il centravanti nigeriano, contratto in scadenza a giugno del 2025 e nessuna prospettiva di rinnovo in vista, sembra destinato a partire durante la prossima estate.

Osimhen sul piede di partenza, sul bomber piomba una big d’Europa: tifosi sconvolti

Il presidente Aurelio De Laurentiis del resto non ha molte alternative: la cessione del bomber nigeriano a un solo anno dalla scadenza contrattuale diventa una mossa obbligata, pena l’addio del giocatore a parametro zero tra un anno e mezzo. Una missione comunque non impossibile da compiere: è probabile infatti che per strappare Osimhen al Napoli si scateni un’asta internazionale tra quasi tutte le big d’Europa.

Quasi tutti i grandi club di Premier League hanno messo il bomber nigeriano in cima alla lista degli obiettivi di mercato, ma la sua prossima destinazione potrebbe non essere l’Inghilterra, ma la Francia. Per la precisione Parigi, dove il Paris Saint Germain con ogni probabilità dirà addio alla sua stella più luminosa, Kylian Mbappé.

Il formidabile attaccante transalpino, capocannoniere agli ultimi mondiali, andrà via da svincolato obbligando la società a trovare un sostituto all’altezza. Victor Osimhen viene considerato l’alternativa ideale a Mbappé. Il PSG è pronto a investire una cifra superiore ai 100 milioni di euro per bruciare la concorrenza e accontentare le richieste del Napoli.