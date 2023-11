Col Napoli sta per finire: ultimi mesi e poi l’addio

La sua avventura all’ombra del Vesuvio è ai titoli di coda: ultimi mesi con il Napoli e poi l’addio. Ecco tutti i dettagli

Il cambio della guardia sulla panchina del Napoli, con il passaggio del testimone tra l’esonerato Rudi Garcia e il cavallo di ritorno Walter Mazzarri, è stato accolto con favore dai tifosi, dalla stampa e dagli stessi azzurri, nessuno dei quali, come è ormai prassi in tali casi, ha salutato sui social il tecnico francese a conferma di un rapporto mia sbocciato.

Del resto al tecnico di San Vincenzo è bastato mettere di nuovo piede a Castel Volturno per rivitalizzare una squadra che annaspava nelle incomprensioni tattiche e non, e che rischiava seriamente di annegare scucendosi così il tricolore sul petto con largo anticipo.

I benefici effetti della cura Mazzarri si sono visti già nell’esordio bis del neotecnico azzurro: blitz per 2-1 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergano contro la sempre ostica Atalanta. Certo, il gol di Elmas che ha fissato il risultato sul 2-1 è stato propiziato dal generoso cadeau del portiere orobico Carnesecchi ma a scartare il regalo sono stati, come detto, il macedone e Victor Osimhen, subentrati nella seconda frazione di gioco.

È proprio questo ciò che i tifosi chiedono a un allenatore: la capacità di leggere un match e di cambiarne l’inerzia con i cambi. Insomma, buona la prima sotto tutti i punti di vista per Mazzarri che si è ripresentato a Castel Volturno con l’entusiasmo di un ragazzino e la voglia di stupire di un esordiente.

Juan Jesus, ultimi mesi con il Napoli e poi l’addio

Ecco perché non è detto che l’avventura bis del tecnico toscano non possa andare oltre l’orizzonte dei 7 mesi dell’attuale contratto. Certo, tutto dipenderà dai risultati ma nel calcio mai dire mai e comunque Mazzarri sembra determinato a smentire chi lo considera solo un traghettatore.

Chi, invece, a dispetto di contratto fino al 2025, con opzione per altri due anni, sembra giunto al capolinea della sua avventura all’ombra del Vesuvio è Juan Jesus.

L’infortunio di Matias Olivera, una lesione di secondo grado al legamento del ginocchio sinistro che non necessita dell’intervento chirurgico ma che comunque lo terrà fuori dai giochi per 1/2 mesi, gli apre inaspettati spazi nelle rotazioni di Mazzarri.

Tuttavia il difensore ex Roma, così come per Rudi Garcia, non è la prima scelta del tecnico di San Vincenzo. Di conseguenza anche con quest’ultimo vedrà raramente il rettangolo verde, motivo per il quale il brasiliano potrebbe prendere seriamente in considerazione la possibilità di ritornare a casa. Magari a quell’Internacional che lo ha lanciato nel grande calcio e che ha lasciato ventenne per sbarcare in Italia, all’Inter.