Napoli, indennizzo e addio: affare con Gattuso

Il Napoli si prepara a concretizzare un’operazione in uscita a gennaio. L’azzurro pronto a trasferirsi alla corte di Gattuso

Primi tre punti per Walter Mazzarri, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni dell’Atalanta. Il tecnico ha iniziato nel migliore dei modi la sua nuova avventura azzurra, conquistando un successo di fondamentale importanza per risalire nei quartieri nobili della classifica.

Il Milan terzo è a -2 mentre la Juventus seconda dista 6 punti: gap che i Campioni d’Italia intendono azzerare nel giro di poche settimane. Il club, salvo sorprese, non sembra avere intenzione di intervenire a gennaio reputando già forte l’attuale rosa. Possibile, invece, che vada in scena una cessione.

Il principale indiziato a partire è Diego Demme, sempre più ai margini nel gruppo partenopeo ed ancora in attesa di essere impiegato in gare ufficiali: in 5 partite non è stato inserito nell’elenco dei convocati mentre nelle altre 8 gare di campionato ha osservato i compagni dalla panchina, senza avere la possibilità di scendere in campo.

Un trend negativo che, in maniera inevitabile, porterà al divorzio tra le parti. Il suo contratto scade il 30 giugno 2024 e la società, da ormai diversi giorni, ha fatto sapere al procuratore del 32enne di non essere interessata a mettere sul piatto un eventuale rinnovo.

Probabile, quindi, l’addio vada in scena durante la sessione invernale del mercato. Nel gennaio 2022 a farsi avanti era stata la Salernitana alla ricerca di un uomo d’ordine a cui affidare la regia.

Le avance avevano lusingato il classe 1991 il quale, alla fine, aveva però deciso di declinare la proposta amaranto per rimanere alla corte di Luciano Spalletti e provare a vincere lo scudetto.

Tra luglio ed agosto, invece, aveva tentato di prenderlo l’Hertha Berlino con cui era stato imbastito uno scambio comprendente anche Lucas Tousart (pupillo di Rudi Garcia). Un affare, questo, rimasto poi sulla carta.

Napoli, l’addio di Demme andrà in scena a gennaio: ipotesi Marsiglia di Gattuso

Nel futuro di Demme, ora, potrebbe esserci il Marsiglia. I suoi procuratori si sono attivati, al fine di trovare un’adeguata exit strategy da attuare ad inizio anno individuando nella formazione guidata da Gennaro Gattuso (attualmente dodicesima in Ligue 1) una meta più che gradita. Il Napoli, dal canto suo, è pronto a lasciarlo andare tuttavia la fumata bianca arriverà soltanto a patto di ricevere un indennizzo di un paio di milioni.

Per i francesi si tratta di un’idea e, al momento, nulla più. I contatti, in ogni caso, possono scattare da un momento all’altro. Il matrimonio tra Demme ed il Napoli è ormai giunto ai titoli di coda.