Ribaltone totale: Mazzarri cambia idea, resta a Napoli

Esordio vincente per Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il tecnico di San Vincenzo vuole riportare gli azzurri in vetta al campionato

Non poteva celebrare meglio, Walter Mazzarri, il ritorno dopo dieci anni sulla panchina del Napoli. Il sessantaduenne allenatore livornese è stato chiamato dal presidente Aurelio De Laurentiis a risollevare le sorti dei campioni d’Italia al posto di Rudi Garcia. E l’esordio non poteva essere migliore.

La sofferta vittoria ottenuta al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini ha riportato entusiasmo e fiducia in tutto l’ambiente e soprattutto all’interno dello spogliatoio azzurro. Uno stato d’animo del tutto nuovo soprattutto in vista di un ciclo di partite senz’altro difficili ma che Osimhen e compagni possono affrontare con uno spirito molto diverso.

Tante le note positive per il Napoli e per lo stesso Mazzarri che potrà preparare al meglio le prossime gare. In campionato gli azzurri se la vedranno prima contro l’Inter al Maradona e poi contro la Juventus all’Allianz Stadium: due test chiave per capire quale ruolo i campioni d’Italia potranno recitare nel prosieguo del campionato.

L’unica nota non lieta della vittoriosa trasferta di Bergamo è il grave infortunio riportato da Mathias Olivera, il ventiseienne terzino sinistro uruguaiano che Mazzarri aveva schierato titolare preferendolo a Mario Rui.

Gli esami a cui l’ex giocatore del Getafe è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, che lo costringerà a rimanere lontano dal terreno di gioco per almeno un paio di mesi.

Mazzarri ribalta il mercato del Napoli: no alla cessione del terzino sinistro

Questo significa che prima di rivedere Olivera in campo bisognerà attendere la fine di gennaio o al più tardi la prima metà di febbraio. Un imprevisto che inciderà sulle decisioni che la società sarà chiamata a prendere all’inizio di gennaio. L’effetto più evidente del ko di Olivera è la conferma, necessaria, di Mario Rui.

In realtà anche l’esterno portoghese è fermo a i box per un problema muscolare, ma dovrebbe tornare a disposizione per il big match del 23 dicembre prossimo contro la Roma allo stadio Olimpico. È lo stesso Mazzarri ad aver preteso la conferma di Mario Rui, proprio alla luce della lunga indisponibilità di Olivera. Soprattutto nel caso in cui, molto probabile, gli azzurri riescano a centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League, il tecnico livornese avrà bisogno di almeno due giocatori importanti per ruolo.