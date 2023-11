Napoli: addio a Kvaratskhelia, la big di Premier all’assalto

Kvaratskhelia è la stella indiscussa del Napoli assieme a Osimhen, ma fa gola anche alle big straniere: dalla Premier è pronta l’offertona

Che sia ormai uno dei giocatori più appetibili d’Europa non è certo un segreto, per cui c’è poco da stupirsi se dal campionato più ricco al mondo possono arrivare offerte per lui. Khvicha Kvaratskhelia continua a essere un giocatore determinante nel Napoli, e il gol nell’ultima di campionato contro l’Atalanta non fa che confermarlo. Ma per il protagonista dello scudetto della scorsa stagione il futuro potrebbe essere lontano dal Maradona.

Attualmente si trova a quota 4 gol e 5 assist stagionali, tra Serie A e Champions League, e punta almeno ad eguagliare il rendimento dell’annata passata (14 gol e 17 assist). Numeri che comunque testimoniano, al di là delle difficoltà iniziali sotto Garcia, come a soli 22 anni il talento di Tiflis sia oggi tra i calciatori emergenti nel panorama internazionale.

Poche squadre al mondo possono vantare un’ala mancina con la sua capacità di influire sulle partite, per capacità tecniche e atletismo.

È ovvio che, per il Napoli, il georgiano è oggi un tesoro inestimabile, anche se non sarà semplice trattenerlo a lungo (stesso discorso che va fatto anche con Osimhen). De Laurentiis, però, sa fare bene i conti, e per il suo gioiello non intende fare sconti.

Nei mesi scorsi si era parlato di un interessamento del Real Madrid per Kvaratskhelia, ma con Vinicius Junior in rosa, la fascia offensiva mancina è ben coperta. Ecco infatti che adesso le nuove indiscrezioni di mercato conducono più a nord.

La Premier chiama: Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli

L’addio non è un’eventualità remota, sebbene il georgiano abbia un accordo fino al 2027 con il club partenopeo. Ma proprio il contratto è la grande incognita: il Napoli vorrebbe farlo rinnovare, ma ancora manca l’accordo sulle cifre, troppo basse secondo l’agente del giocatore. D’altronde, per il suo rendimento da stella assoluta, Kvaratskhelia guadagna appena 1,5 milioni all’anno. E se con il Napoli dovesse arrivare la rottura, il Manchester United sarebbe pronto a farsi avanti.

L’interesse dei Red Devils è stato rivelato negli scorsi giorni da ‘TeamTalk’, secondo cui lo United sarebbe pronto a quintuplicare lo stipendio del georgiano, offrendogli 7,5 milioni netti a stagione.

La concorrenza non mancherebbe, considerando che dovrebbe giocare nello stesso ruolo di Garnacho, ma la quasi certa partenza di Jadon Sancho lascia aperto un posto nella rosa di ten Hag. Resta da capire che offerta intende fare il club inglese al Napoli, per ottenere il cartellino del giocatore.