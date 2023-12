Anna Tatangelo è straripante: una visione da bollino rosso

Visione vietata ai deboli di cuore: Anna Tatangelo è semplicemente straripante. L’ultimo scatto della cantante ciociara è da bollino rosso

Ormai le star delle sette note passano con nonchalance dal palco dei loro concerti al palcoscenico televisivo e non solo per promuovere il loro ultimo lavoro discografico. Non c’è, infatti, talent musicale che non annoveri nel proprio cast un rappresentante, più o meno popolare, del panorama musicale nostrano vuoi nelle vesti di giurato vuoi in quelle di caposquadra.

Del resto, chi meglio di chi ha coronato il sogno di fare della passione per la musica la propria (redditizia) attività professionale può giudicare degli aspiranti cantanti? Chi più di Anna Tatangelo, che bazzica il palchi della musica da quando aveva 15 anni, può guidare una squadra di cantanti in erba?

Domande retoriche e, infatti, la cantante e conduttrice televisiva di Sora (ha all’attivo la conduzione del format ‘Scene da un matrimonio’) è una dei capisquadra di ‘Io Canto Generation‘, talent condotto da Gerry Scotti e in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, che vede giovanissimi aspiranti cantanti, riuniti in squadre, contendersi il premio finale, un percorso formativo negli Stati Uniti d’America presso la prestigiosa New York Film Academy.

Sulla scia di tante sue colleghe, in primis Elodie e Annalisa, che ammaliano i fan con la loro melodiosa voce e le loro curve hot, anche Anna Tatangelo incanta il pubblico, televisivo e non, non solo con la sua ugola ma con le sensuali forme di cui le ha fatto dono Madre Natura.

Del resto, non si può mettere insieme qualcosa come 1.9 milioni di follower su Instagram, dove le influencer e affini fanno a gara a chi esibisce più centimetri di pelle nuda per un un ‘mi piace’ e un follower in più rispetto alla concorrenza, senza avere gli ‘argomenti’ idonei a catturare l’attenzione degli utenti dei social network.

E su tali ‘argomenti’ l’ex compagna di Gigi D’Alessio, da cui ha avuto il figlio Andrea, è molto ferrata come dimostra senza ombra di dubbio l’ultimo scatto che ha postato sul suo account Instagram: immortalata in una posa da diva d’altri tempi, di lato, inguainata in un long dress tempestato di brillantini, sguardo sognante, con tanto di occhi socchiusi, e mentre con una mano si accarezza la lunga chioma, Anna lascia a bocca aperta come un ‘do’ di petto del compianto Big Luciano Pavarotti.

Anna Tatangelo, visione da bollino rosso: il lato A è straripante

Dalla sua perfetta silhouette emergono come i Faraglioni dalle cristalline acque che bagnano l’isola di Capri il prominente e tonico lato b e un décolleté che sfida la forza di gravità anche per merito del chirurgo plastico (diamo a Dio quel che è di Dio e al chirurgo plastico quel che è del chirurgo plastico).

Una visione paradisiaca come scrive in vernacolo napoletano una sua fan – in uno dei tantissimi commenti in calce alla scatto – in un mix tra sacro e profano a rischio di blasfemia.