Osimhen via, c’è già la data: il Napoli resta gelato

Il Napoli sembra già rassegnato a lasciar partire Victor Osimhen: il bomber nigeriano non resterà ancora a lungo nel capoluogo campano

Nonostante la sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid, un ko maturato solo nel finale in cima a una gara ben giocata dai campioni d’Italia, la qualificazione del Napoli agli ottavi di Champions League è ormai a un passo. Agli azzurri basterà non perdere al Maradona contro i portoghesi del Braga per accedere alla fase a eliminazione diretta.

In attesa di centrare il primo obiettivo della stagione, Walter Mazzarri dovrà preparare al meglio i prossimi match di campionato che attendono Di Lorenzo e compagni: gli azzurri dovranno affrontare in rapida successione Inter, Juventus, Cagliari e Roma. Quattro sfide chiave per verificare le ambizioni del Napoli in questa stagione.

Un capitolo a parte merita il mercato e quello che potrà succedere tra gennaio e la prossima estate: se per ciò che riguarda la sessione invernale il presidente De Laurentiis conta di confermare in blocco l’intera rosa, ad eccezione di qualche elemento considerato in esubero e mai impiegato finora, a giugno del 2024 i tifosi del Napoli dovranno assistere ad almeno una partenza eccellente.

Il nome già da tempo sulla bocca di tutti è quello di Victor Osimhen: il bomber nigeriano non rinnoverà l’attuale contratto in scadenza nel 2025 e il Napoli lo cederà al miglior offerente.

Osimhen lascerà il Napoli nell’estate del 2024: già decisa la prossima destinazione

Anzi, con ogni probabilità il club azzurro già conosce l’identità della prossima squadra del centravanti africano. Dall’Inghilterra circolano con insistenza, da settimane, indiscrezioni a proposito di un accordo molto vicino tra il Napoli e il Chelsea: il club londinese avrebbe deciso di anticipare la concorrenza offrendo a De Laurentiis una cifra di poco superiore ai 100 milioni di euro. Una proposta che qualche tempo fa il patron avrebbe rispedito al mittente ma che alle condizioni attuali è quasi impossibile rifiutare.

I Blues di Londra sono da tempo a caccia di un vero numero nove, un bomber in grado di trasformare in gol l’intera mole di lavoro della squadra. Osimhen rappresenta il giocatore ideale, l’attaccante più simile sotto molti aspetti all’indimenticato Didier Drogba, il fenomenale centravanti ivoriano che ha scritto la storia del Chelsea nei primi anni duemila.

L’operazione non è ancora andata in porto, ma la trattativa sta entrando nel vivo e non è affatto escluso che già a gennaio possa andare in porto. Osimhen resterà comunque a Napoli fino a giugno, su questo no v’è il minimo dubbio.