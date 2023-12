Meret via da Napoli, si offre gratis al nemico

Si offre gratis al nemico: sono finiti i giorni del numero 1 azzurro, Alex Meret, all’ombra del Vesuvio. Ecco tutti i dettagli

La scintilla non è mai scattata. Non c’è feeling tra il numero 1 del Napoli, Alex Meret, e la tifoseria. Neanche la critica è tenera nei confronti dell’ex Spal. Certo, il 26enne ci mette del suo per non farsi amare: alterna a buone prestazioni a ‘disattenzioni’ che purtroppo costano care ai colori azzurri.

Anche nel tempio per eccellenza del calcio mondiale, il ‘Santiago Bernabeu’, in occasione del match di Champions League contro il Real Madrid, dopo un’ottima performance ha rovinato tutto nel finale lasciandosi beffare sul proprio palo dalla non irresistibile conclusione rasoterra dalla distanza di Nico Paz per il provvisorio 3-2 che di fatto ha condannato gli azzurri alla sconfitta (4-2 lo score finale).

Una scarsa reattività nel tuffarsi, suo tallone d’Achille, sul rasoterra del canterano dei blancos che costringe il Napoli a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ nell’ultimo match, al ‘Maradona’, contro lo Sporting Braga.

L’indecisione nel fondamentale match contro le merengues è la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso: i tifosi lo hanno scaricato, invocando al suo posto il suo vice Pierluigi Gollini, e perfino quei pochi commentatori che lo difendevano a spada tratta ormai hanno alzato bandiera bianca.

Meret via da Napoli, si offre gratis all’Inter

Complice il contratto in scadenza il prossimo giugno, anche se il Napoli ha una opzione che molto probabilmente eserciterà, è forte la sensazione che l’avventura dell’estremo difensore friulano all’ombra del Vesuvio sia giunta al capolinea. Del resto, lo stesso Meret ha voglia di cambiare aria tant’è vero che qualche settimana fa, secondo le ultime indiscrezioni, qualcuno si è recato nella sede dell’Inter, a viale della Liberazione, ovviamente a Milano, per sondare il terreno circa un interessamento dei nerazzurri per il numero 1 dei campioni d’Italia in carica.

Non si sa quale sia stata la reazione della dirigenza nerazzurra al predetto sondaggio ma di certo è un altro segnale che va nella direzione del divorzio a fine stagione tra l’ex Udinese e il Napoli.

D’altra parte, che Meret si sia offerto, per di più a parametro zero, proprio all’Inter, cioè al nemico, nel senso che la ‘Beneamata’ è la più accreditata a scucire dal petto degli azzurri lo scudetto, la dice lunga su un rapporto che si è ormai del tutto sfilacciato.

Comunque, nessuno si incatenerebbe ai cancelli di Castel Volturno o farebbe le barricate in caso di partenza del 26enne friulano. D’altra parte, se l’amore non è scoppiato neanche dopo il terzo scudetto, è molto difficile che possa esplodere in futuro, a maggior ragione se Meret continuerà nel suo rendimento altalenante.