Il Napoli beffa la Juve: che colpo in Serie A

Arriva dalla Serie A, e il Napoli avrebbe anticipato tutti, compresa la Juve: De Laurentiis prova a chiudere già a gennaio

Una spallata alla crisi con una cambio di rotta che ha dato la scossa. Il Napoli ha archiviato la parentesi Garcia e lo ha fatto con due dati che emergono in maniera molto chiara.

L’avvento di Mazzarri ha portato un successo in campionato e uno spirito nuovo in una squadra che sembrava ormai in chiara difficoltà. Anche in Champions i partenopei hanno lottato. A Madrid non era semplice provare a fare risultato, ma la squadra è rimasta in partita per lunghi tratti, ha giocato un buon calcio fatto da tante reminiscenze ‘spallettiane’, ma anche di idee nuove, prima di soccombere contro una squadra fortissima, uscendo però dal campo a testa alta.

Mazzarri ha trovato in qualche modo la cura, o comunque ha avviato un processo di rinnovamento che dovrà essere completato sul mercato.

Qualcosa alla squadra manca, ma le idee per rendere il Napoli più forte ci sono, anche a cifre abbordabili e senza per forza dover investire in maniera massiccia sul mercato. Un colpo su tutti stuzzica Meluso e De Laurentiis, che sarebbero pronti ad anticipare tutti, anche la Juve.

Non sarà semplice portarlo a Napoli a gennaio, ma il club ci prova, per strappare almeno una promessa in vista della prossima stagione.

Dalla Serie D alla Serie A, anzi, alla convocazione addirittura in due nazionali. Un boom totale in una carriera in cui l’occasione non è arrivata, ma è stata costruita con tenacia e voglia di mostrare le proprie qualità, anche quando i momenti erano complicati.

Daniel Boloca al Sassuolo ha stupito tutti. Geometrie, piedi educatissimi, grande capacità di gestire la manovra dei neroverdi. Un centrocampista perfetto per continuità durante i match e per la grande distribuzione di palloni per i compagni. Il Sassuolo ha fatto centro prelevando il centrocampista dal Frosinone, che era riuscito addirittura a portarlo a casa a parametro zero.

Napoli, Boloca per il centrocampo: Juve a bocca asciutta

Un colpo perfetto, l’ennesimo della gestione di Carnevali, che ha già incassato chiamate per un elemento destinato a compiere un salto ancora più grande. La Juve si è infatti informata, ma sarebbe stata sorpassata dal Napoli. Meluso avrebbe infatti allacciato i contatti per provare a capire come arrivare al centrocampista, in una squadra che ha necessità di calciatori nel reparto.

Il Sassuolo come spesso accade ascolta e apre ma non fa sconti, e nel caso di Boloca ha un piano preciso. Il calciatore difficilmente si muoverà a gennaio, ma in estate, per il prezzo giusto, potrebbe partire. Ecco perché Meluso e De Laurentiis provano a strappare una promessa a Carnevali, che nella prossima stagione incasserà tante chiamate, ma che assisterà ad un vero e proprio assalto da parte del Napoli.