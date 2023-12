Napoli, pronto il colpo per gennaio: trattativa avviata

Il mercato del Napoli potrebbe andare incontro a qualche inaspettato colpo di scena. Le sorprese in casa azzurra sono dietro l’angolo

Walter Mazzarri sta cercando in fretta e furia di rimodellare il Napoli a sua immagine e somiglianza mentre la società è alle prese con una sessione di mercato ormai imminente che diversamente da quanto programmato potrebbe regalare qualche sorpresa sia in entrata che in uscita.

Inizialmente i piani di Aurelio De Laurentiis prevedevano solo le cessioni di qualche elemento confinato ai margini del progetto tecnico: da Alessandro Zanoli passando per Gianluca Gaetano fino ad Alessio Zerbin. Giocatori che Walter Mazzarri, così come del resto anche Rudi Garcia, non intende prendere in considerazione. Una strategia molto chiara che a sorpresa rischia di subire importanti variazioni sul tema.

Qualche giorno fa il presidente De Laurentiis ha dato una notizia che ha mandato in estasi i tifosi del Napoli: “Il rinnovo di Osimhen è fatto, mancano solo le firme“. Dunque il bomber dello scudetto, il centravanti dei sogni colorati di azzurro prolungherà il suo rapporto con il club campione d’Italia, attualmente in scadenza a giugno del 2025.

Risolta la questione più delicata, vale a dire il futuro dell’attaccante nigeriano, resta in casa azzurra un’altra vicenda ancora in bilico e dall’esito incerto, il contratto di Piotr Zielinski.

Napoli, cambiano le strategie: via Zielinski a parametro zero, già pronto il sostituto

Il ventinovenne centrocampista polacco è arrivato a sette mesi dalla scadenza e ad oggi non v’è traccia di un possibile rinnovo. Il problema in questo caso è il rapporto tra le richieste del giocatore e l’età: Zielinski infatti va verso i trent’anni e il Napoli vorrebbe evitare di garantire un ingaggio top a un giocatore che sta per intraprendere la parabola discendente della sua carriera.

Per questo aumentano a dismisura col passare dei giorni le possibilità che ‘Zielu’ lascia Napoli da svincolato il prossimo 30 giugno. Di qui la necessità da parte della società di trovare quanto prima un sostituto all’altezza.

E a quanto pare, in base a un’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport, il posto di Zielinski potrebbe essere preso da Lazar Samardzic, il ventunenne trequartista serbo dell’Udinese che l’estate scorsa fu al centro di un vero e proprio giallo di mercato: l’Inter, che aveva l’accordo sia con il giocatore che con i friulani, vide sfumare il suo arrivo a causa di qualche incomprensione di troppo tra gli agenti e il padre di Samardzic.

Sfumata l’ipotesi nerazzurra sul giovane fantasista è piombata da tempo la Juventus, ma l’inserimento prepotente del Napoli potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel caso in cui Zielinski anticipasse di qualche mese il suo addio agli azzurri, magari in direzione Inter il ds Meluso potrebbe puntare sull’acquisto di Samardzic già a gennaio. Si preannuncia una grande sfida di mercato con Cristiano Giuntoli.