Bufera Napoli-Sky, tifosi partenopei furiosi

Continuano a far discutere i due episodi controversi durante la sfida del Maradona tra il Napoli e l’Inter capolista. Tifosi azzurri furiosi

Le decisioni dell’arbitro Massa hanno mandato di traverso la domenica ai tifosi del Napoli. I campioni d’Italia anche a causa di un pizzico di sfortuna non sono riusciti a fermare la corsa inarrestabile dell’Inter, uscita trionfante dallo scontro diretto del Maradona.

Il 3-0 a favore della squadra di Simone Inzaghi è sembrato a tutti, anche a parecchi addetti ai lavori, un passivo fin troppo pesante per Osimhen e compagni che per tutto il primo tempo e l’inizio della ripresa avrebbero meritato di andare in gol e forse ne hanno subito uno irregolare.

Si parla ovviamente dell’episodio da cui è scaturito l’1-0 a favore dei nerazzurri.

Il contrasto tra Lautaro e Lobotka ha di fatto dato il via all’azione che ha poi portato al gran gol realizzato da Hakan Calhanoglu.

In tutte le innumerevoli immagini proposte dalle tv appare evidente l’abbraccio non proprio affettuoso dell’attaccante argentino al centrocampista azzurro sotto lo sguardo dell’arbitro Massa che ha lasciato correre senza intervenire.

Il VAR, richiesto a gran voce dai giocatori azzurri, non ha richiamato l’attenzione del fischietto di Imperia e la rete è stata convalidata, scatenando l’ira funesta di giocatori e tifosi partenopei.

Ma a far imbestialire ancora di più tutto l’ambiente azzurro sono stati i commenti di alcuni esperti e addetti ai lavori che nei vari salotti televisivi hanno giudicato l’episodio contestato.

Napoli, è bufera contro Sky: il parere in diretta scatena la rabbia dei tifosi

Uno di questi è l’ex portiere di Torino e Lazio Luca Marchegiani, che nel corso del ‘Club‘ in onda su Sky Sport dopo la sfida del Maradona ha difeso a spada tratta la decisione di Massa in occasione del primo gol dell’Inter. L’ex numero uno biancoceleste ha fatto infuriare i sostenitori azzurri con la sua interpretazione dei fatti.

“C’è fallo sul primo gol? Per me, no. Se l’arbitro lo avesse fischiato, non sarebbe stata un’interpretazione scandalosa. Non ha fischiato perché Lautaro porta via la palla dalla disponibilità di Lobotka. Secondo me è per questo motivo che il Var non è intervenuto”.

In realtà Lautaro ha sì toccato prima il pallone, ma ha poi impedito a Lobotka di rincorrere l’avversario lanciato verso l’area del Napoli. Marchegiani però ha difeso l’operato dell’arbitro di Imperia: “L’arbitro non c’entra niente con la sconfitta del Napoli. I tifosi del Napoli si arrabbiano, ma Lobotka si è lasciato cadere quando ha visto d’aver perso palla“.