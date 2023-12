Juventus-Napoli, è già polemica: “Protesta per avere un vantaggio”

A poche ore dalla grande sfida tra la Juventus e il Napoli esplode la polemica legata alle decisioni arbitrali. Il clima si fa incandescente

È da sempre la partita più attesa, la sfida che nessun tifoso del Napoli vorrebbe mai perdere. Nell’ambiente azzurro il match contro la Juventus è un evento a parte, una sorta di mini campionato all’interno del campionato stesso. Se poi la gara contro i bianconeri arriva dopo una sconfitta molto pesante come quella incassata contro l’Inter, segnata peraltro da una valanga di polemiche, l’attesa si fa a dir poco rovente.

La squadra di Walter Mazzarri con il ko di domenica scorsa non ha soltanto detto addio alle chance di rivincere lo scudetto, ma ha visto tornare in bilico la qualificazione alla prossima Champions League.

A tenere banco alla vigilia del match in programma venerdì sera all’Allianz Stadium è lo strascico polemico relativo all’arbitraggio di Davide Massa, salito sul banco degli imputati per due episodi: l’intervento falloso non ravvisato di Lautaro Martinez ai danni di Lobotka in occasione dell’1-0 realizzato da Calhanoglu e il contatto tra Acerbi e Osimhen in piena area sul quale il fischietto di Imperia ha lasciato correre.

Due momenti decisivi che avrebbero forse potuto cambiare il corso della gara. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è andato su tutte le furie, così come il direttore sportivo Meluso nel concitato post partita ai microfoni di DAZN.

Juventus-Napoli, la tensione è alle stelle: le dichiarazioni in diretta fanno discutere

Le tensioni con il passare dei giorni invece di scemare gradualmente aumentano a dismisura. La dura presa di posizione del patron azzurro pare aver messo in allarme lo stato maggiore della Juventus che ora teme un arbitraggio pro-Napoli venerdì sera. Uno stato d’animo ben rappresentato dal giornalista Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il giornalista, profondo e attento conoscitore delle vicende bianconere, ha lanciato frecciate piuttosto esplicite nei confronti del club campione d’Italia.

“Credo che le polemiche del Napoli contro l’arbitro Massa servano a maturare un credito n vista della sfida contro la Juventus e questo può essere un vantaggio. Dunque – ha chiarito De Paola -, credo che questa ondata di proteste sia una manovra, una sorta di strategia per condizionare il direttore di gara che sarà designato per arbitrare la gara di venerdì. Tra l’altro contro la Juventus si deciderà molto del campionato e della corsa ai posti Champions“.

Il calcio d’inizio di Juve-Napoli si avvicina, allacciamo le cinture…