“Osimhen ad ogni costo”: il Napoli è avvisato

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Il bomber nigeriano potrebbe salutare la Serie A al termine della stagione

Con quella contro la Juventus sono quattro le sconfitte incassate dal Napoli nelle ultime cinque gare, quattro di campionato e una di Champions League contro il Real Madrid. Al netto dei tre punti conquistati contro l’Atalanta, il ritorno in panchina di Walter Mazzarri non ha portato finora i risultati sperati.

Il calendario di certo non ha aiutato i campioni d’Italia, ma sia la società che i tifosi confidavano di rivedere almeno in parte la squadra dello scudetto.

Ora a causa del ko di Torino il Napoli rischia di allontanarsi dalla zona Champions che a questo punto resta l’unico obiettivo raggiungibile dagli azzurri. Ma senza la qualificazione al torneo più ricco, molti big andrebbero via a fine anno: uno su tutti, Victor Osimhen.

Il venticinquenne centravanti nigeriano, complice un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo e un rapporto tutt’altro che idilliaco con l’ex allenatore del Napoli, Rudi Garcia, non si sta esprimendo sugli stessi livelli della scorsa stagione sia in termini di gol realizzati che di prestazioni.

Ciononostante continua a far gola ai grandi club esteri, soprattutto alle big di Premier League che lo considerano per caratteristiche tecniche il proprio centravanti ideale. E anche se il presidente De Laurentiis ha di recente preannunciato l’imminente rinnovo di contratto, la cui scadenza resta ad oggi il 2025, il futuro di Osimhen resta fortemente in bilico.

Osimhen via a giugno: un big inglese lo vuole a tutti i costi

Secondo quanto riportato dal portale footballtransfers.com, a volere ad ogni costo Osimhen è soprattutto il Chelsea che da oltre un anno e mezzo è di proprietà dell’imprenditore americano Todd Boehly il quale non pago di aver investito oltre mezzo miliardo di sterline sul mercato dal giorno del suo arrivo, ha deciso di non badare a spese pur di regalare al tecnico dei Blues, Mauricio Pochettino, un centravanti di spessore.

Secondo quanto viene riportato dal portale di mercato, Boehly sarebbe pronto a prendere l’attuale centravanti del Napoli a qualsiasi costo anche per strapparlo a una concorrenza comunque agguerrita e qualificata.

Non è infatti un mistero che Osimhen sia da tempo nel mirino di altri club inglesi, dall’Arsenal al Tottenham fino allo stesso Newcastle che grazie alla proprietà del fondo sovrano dell’Arabia Saudita dispone di un budget quasi illimitato.