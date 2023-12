Via da Napoli, annuncio ed ansia totale per i tifosi del Napoli

Nonostante i risultati non siano in linea con quelli della scorsa stagione i giocatori del Napoli continuano a fare gola alle grandi d’Europa

Neanche il più pessimista tra i tifosi avrebbe forse immaginato di vedere il Napoli campione d’Italia e dominatore dello scorso anno quasi fuori dalla zona Champions dopo appena un terzo abbondante di questo campionato. Eppure, complici svariate vicissitudini, gli azzurri sembrano percorrere un tunnel di cui non riescono a trovare l’uscita.

Senza una drastica inversione di rotta, c’è il rischio che la stagione più esaltante e attesa da oltre trent’anni, quella con lo scudetto sul petto, si trasformi in un autentico calvario.

Un Napoli che fallisca non solo il bis tricolore ma addirittura la qualificazione in Champions sarebbe quasi costretto a mettere sul mercato i suoi pezzi pregiati, compreso Khvicha Kvaratskhelia.

Anche il ventiduenne attaccante georgiano sembra la pallida controfigura del folletto imprendibile che l’anno scorso faceva polpette di tutte le difese avversarie, ma il talento e le qualità tecniche non sono in discussione.

In una gara sfortunata come quella dell’Allianz Stadium. in cui è riuscito a divorarsi un gol fatto, Kvaratskhelia è stato una spina nel fianco della retroguardia juventina che per fermarlo si è vista costretta a raddoppiare sempre la marcatura.

Il problema non è il giocatore, ma il rischio di perderlo prima del previsto. Un’eventualità con cui il Napoli dovrà fare presto i conti.

Il popolare giornalista di Sky Sport, uno dei massimi esperti di mercato come Gianluca Di Marzio, si dice convinto che l’avventura dell’attaccante georgiano nel capoluogo campano sia prossima al capolinea.

Napoli, l’annuncio del giornalista su Kvaratskhelia fa tremare i tifosi azzurri

Le sue parole rilasciate a margine del Gran Galà del Calcio somigliano molto a una sentenza definitiva: “Kvara è un top player, su questo non ho alcun dubbio. Lui ha avuto un impatto clamoroso non solo sul Napoli ma su tutto il calcio europeo. Sta crescendo molto e non sono d’accordo con chi dice che non sia più efficace. Questo è un anno molto difficile sia per lui che per gli azzurri”.

Il futuro del georgiano, secondo Di Marzio, è già scritto: “Diventerà uno degli attaccanti migliori d’Europa ma non credo che resterà a Napoli: sono quasi convinto invece che il destino di Kvara sia lontano dalla nostra Serie A. So per certo che per lui stravedono club come Real Madrid, Manchester United e Barcellona”.