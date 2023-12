Napoli, la notizia riempie il cuore dei tifosi: gioia inaspettata

Il momento non è dei più felici, tuttavia una notizia inaspettata colma di gioia i cuori dei tifosi del Napoli. Ecco di cosa si tratta

Tre sconfitte consecutive, contro il Real Madrid, in Champions League, l’Inter e la Juventus, dopo il blitz al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo contro l’Atalanta hanno smorzato l’entusiasmo dei tifosi azzurri ridestato dall’arrivo di Walter Mazzarri e dal suo vincente esordio bis sulla panchina del Napoli.

Certo, contro i nerazzurri e i bianconeri gli azzurri avrebbero meritato qualcosa in più e se Kvara, ottimamente imbeccato da Osimhen, non avesse sciupato la ghiottissima occasione in avvio di match contro la Juventus, forse racconteremmo un’altra storia.

Tuttavia per i tifosi è difficile smaltire l’amarezza per i campioni d’Italia che, quando mancano 4 partite al giro di boa, sono scivolati a meno 14 dalla capolista Inter.

Dunque, i sostenitori azzurri non hanno molti motivi per gioire (sportivamente parlando) in questo momento. Ma un dettaglio di uno scatto, che è diventato subito virale tra gli utenti azzurri dei social network, colma di gioia il cuore dei tifosi del Napoli.

Oggi gli idoli dei tifosi azzurri sono Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia nonostante l’errore che è forse è costata la sconfitta contro gli eterni rivali bianconeri. Fino a due anni, però, i cori del ‘Maradona’ erano tutti per Dries Mertens, o meglio ‘Ciro’ data la sua immedesimazione con la città, la cultura e il popolo napoletani.

Del resto, il belga attualmente in forza al Galatasaray è il migliore marcatore all time della storia del Napoli: 148 gol in 397 presenze accumulate in 9 stagioni all’ombra del Vesuvio.

Napoli, la notizia riempie il cuore dei tifosi: Dries Mertens gioca con i parastinchi azzurri

Da quasi due anni Mertens non veste l’azzurro ed è quindi lontano da Napoli che lo ha letteralmente stregato. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, si è soliti dire in questi casi ma non per il belga che porta sempre nel suo cuore l’azzurro del Napoli. Anzi, lo porta sul rettangolo verde anche ora che milita nelle file del Galatasaray. Infatti, i parastinchi che utilizza sono tinti d’azzurro, un modo per avere un pezzetto del Napoli sempre con sé.

Un dettaglio che ha riempito di gioia il cuore dei tifosi azzurri e che è l’ulteriore conferma che quello che unisce l’attaccante belga e il Napoli è un amore che non conosce distanze e che, pertanto, non finirà mai.

D’altronde Mertens ha acquistato la casa dove alloggiava durante la sua avventura partenopea e ha fatto nascere a Napoli il suo primo figlio battezzandolo Ciro, nome tra i più gettonati tra i napoletani, proprio per sottolineare il suo stretto legame con la città partenopea.

Insomma, alla luce di quanto detto sopra ormai non c’è più neanche l’ombra di un minimo dubbio: Dries Mertens è un napoletano nato per caso in Belgio.