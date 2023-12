Malattia Wanda Nara, arriva una drammatica rivelazione

Arriva una scioccante e drammatica rivelazione sulla grave malattia che ha aggredito Wanda Nara. Ecco di cosa si tratta

Wanda Nara nel bene e nel male fa sempre parlare di sé. E se fino a qualche mese fa monopolizzava l’attenzione degli utenti dei social network con le sue foto ad alto tasso erotico, ora a destare l’interesse di fan e curiosi sono gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

Come è noto, da qualche mese Wanda sta lottando contro una grave malattia che, comunque, non le impedisce di fare la vita che faceva prima che lo ‘sgradito ospite’ le facesse visita. In questi giorni la showgirl argentina è impegnata nel talent di Rai 1, ‘Ballando con le stelle’, dove sta dimostrando che il marito, l’ex nerazzurro Mauro Icardi, non è l’unico sportivo in famiglia.

Del resto, reinventarsi ballerina richiede impegno e duri allenamenti come ha provato sulla sua pelle Wanda che, intervenuta a ‘Domenica In’, ha confessato che non immaginava che ‘Ballando fosse così impegnativo, è veramente dura. Quando poi entri in gara ci tieni a fare bene’.

Niente, però, in confronto al duro colpo che ha ricevuto quando è iniziata la sua ‘battaglia’ contro la malattia. Un drammatico retroscena che la moglie di Mauro Icardi ha rivelato sempre nel salotto di ‘Domenica In’.

Malattia Wanda Nara, la drammatica rivelazione: “A me ancora non avevano detto nulla”

Comprensibilmente la showgirl ha fatto calare una cortina di silenzio sulle sue condizioni di salute. In fin dei conti, il rispetto della privacy vale anche per un personaggio pubblico e una star dei social network come l’ex moglie di Maxi Lopez.

Una strategia comunicativa che, però, ha avuto come effetto collaterale una ridda di illazioni sulla patologia da cui è affetta Wanda. Una fuga in avanti e un’intrusione nella sua privacy che hanno profondamente ferito la showgirl e agente dell’attaccante del Galatasaray dal momento che avrebbe preferito parlarne con la sua famiglia, informarsi su come affrontarla e ‘assimilarla‘ prima di divulgare la notizia della sua malattia.

Invece, come ha rivelato a Mara Venier, padrona di casa di ‘Domenica in’, dopo il suo ricovero in ospedale in quanto alcuni parametri ematochimici richiedevano degli approfondimenti diagnostici “in tv già dicevano che avevo la leucemia e a me ancora non avevano detto nulla. Non volevo parlarne, avevo dei dubbi, perché è una cosa che è uscita dai giornali, se io avessi avuto la scelta non lo so se lo avrei detto subito“.

Un’evidente lesione della sua privacy tanto che qualcuno le ha proposto di adire le vie legali, invito che, però, Wanda ha fatto cadere nel vuoto perché “non mi cambia la vita fare o non fare causa. Adesso penso alle cose importanti“.

E tra le cose importanti c’è anche l’avventura a ‘Ballando’ cui Wanda ha accettato di partecipare “anche per pensare ad altro. Sono così impegnata con il ballare – che poi è anche una cosa molto bella – che devo restare concentrata“. Così come di certo i suoi fan lo sono su di lei e sulla sua battaglia contro la malattia.