Nome pesantissimo: 50 milioni per l’erede di Osimhen

Il Napoli sta già cercando il possibile erede e sostituto di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano dovrebbe essere ceduto a giugno

Va via o rimane con tanto di rinnovo di contratto? È questo il quesito con la Q maiuscola che da mesi i tifosi del Napoli si pongono e al quale non riescono a trovare risposta. Nonostante le recenti dichiarazioni del presidente De Laurentiis, che ha preannunciato l’imminente rinnovo di contratto, il futuro di Victor Osimhen è ancora avvolto in una fitta nebbia.

Ad oggi resta valida la scadenza del 2025 e senza qualche novità da qui alle prossime settimane l’addio del bomber nigeriano a giugno 2024 diventa una mossa quasi obbligata. Il Napoli non può permettersi di lasciar partire a parametro zero un giocatore di questo livello.

In assenza di un rinnovo per ora solo annunciato le strade di Osimhen e del Napoli sono destinate a dividersi e non è un caso che il club partenopeo sia già al lavoro per trovare un valido sostituto del centravanti nigeriano.

Le opzioni da questo punto di vista non mancano: tra l’altro la cessione del centravanti africano farà affluire nelle casse del Napoli qualcosa come 110/120 milioni di euro, una cifra che consentirà al ds Meluso di poter puntare a un’alternativa di altissimo livello, economico e tecnico.

Napoli, scelto il sostituto di Osimhen: bastano 50 milioni per strapparlo alla concorrenza

Negli ultimi giorni è stato accostato agli azzurri il compagno di nazionale di Osimhen, il prolifico attaccante del Bayer Leverkusen Victor Boniface. Ma sul nigeriano, che ha molte caratteristiche in comune con il capocannoniere della Serie A dello scorso anno, sembra si sia mosso con largo anticipo il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. Nelle ultime ore un nome relativamente nuovo è stato accostato al Napoli: è messicano e gioca in Olanda.

Stiamo parlando di Santiago Gimenez, ventiduenne centravanti e stella del Feyenoord che a febbraio incontrerà la Roma nei playoff di Europa League. Il centravanti messicano ha finora messo a segno la bellezza di venti gol complessivi, diciotto in campionato e due in Champions League.

Un bottino strepitoso frutto di una crescita repentina a tutti i livelli. Il Feyenoord è consapevole che l’estate prossima si scatenerà un’asta per aggiudicarsene le prestazioni e proprio per questo ha già fissato un prezzo base di circa 45/50 milioni di euro. Una cifra di tutto rispetto che il Napoli può ampiamente permettersi in caso di cessione di Osimhen. Serve fare in fetta per anticipare una concorrenza folta e agguerrita.