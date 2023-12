Dramma Lavezzi: le ricostruzioni dell’incidente

Dopo indiscrezioni e le prime confuse notizie, ecco la ricostruzione della vicenda che ha coinvolto l’indimenticato ‘Pocho’ Lavezzi

Nonostante siano trascorsi anni da quando mandava in visibilio con i suoi guizzi fulminei e sue inarrestabili percussioni i tifosi che gremivano gli spalti dell’allora ‘San Paolo’, l’affetto del popolo azzurro per Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi non è mai scemato.

Un nome, quello dell’argentino, ritornato di nuovo in auge in conseguenza dell’approdo sulla panchina azzurra di Walter Mazzarri del cui primo Napoli – capace di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League sfiorando l’impresa contro il Chelsea – il ‘Pocho’ Lavezzi è stato la star insieme al ‘Matador’ Edinson Cavani e a ‘Marekiaro’ Marek Hamsik.

Ecco perché sono ore di apprensione quelle che i tifosi azzurri stanno vivendo dopo le confuse notizie giunte dal Sudamerica sul loro ex idolo: il 38enne, ex attaccante del Napoli e del Paris Saint-Germain, è ricoverato in un ospedale di Punta del Este, rinomata località turistica uruguaiana, con una ferita all’addome e una frattura al livello della clavicola.

In un primo momento si è parlato di un Lavezzi vittima di un accoltellamento al culmine di una lite scoppiata nell’appartamento che condivideva con alcuni suoi familiari.

Una ricostruzione smentita dalla Polizia locale e dalla stessa famiglia dell’ex azzurro che, secondo quanto riferisce il quotidiano argentino ‘Clarin’, ha contattato alcuni media per chiarire che il ‘Pocho’ è rimasto vittima di un banale incidente domestico, una rovinosa caduta: è caduto dall’alto, mentre stava cambiando una lampadina, andando a sbattere contro un mobile e rimediando un forte colpo alla scapola.

Nulla, quindi, di particolarmente grave e preoccupante, con l’idolo del popolo azzurro che non è in pericolo di vita: la stessa ferita all’addome è superficiale e dovuta all’impatto con il mobile. Insomma, solo un grande spavento e nulla di più.

Qualche giorno in ospedale e il ‘Pocho’ Lavezzi ritornerà in forma come prima di rimanere coinvolto in tale incidente che per lui suona come una doppia beffa: infatti, prima di diventare un calciatore professionista, per contribuire al magro bilancio familiare, Lavezzi ha lavorato come elettricista.

Evidentemente dopo anni di carriera a tagliare a fette le difese avversarie con le sue sgroppate palla al piede, il ‘Pocho’ Lavezzi deve aver perso l’abitudine di svitare e avvitare una lampadina tanto da perdere l’equilibrio e rovinare a terra.

Comunque, tutto è bene quel che finisce bene, con i tifosi azzurri – che hanno già tante preoccupazioni per un Napoli ancora convalescente – che, pertanto, possono tirare un sospiro di sollievo.