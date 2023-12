Mazzarri, addio Napoli: Antonio Conte come sostituto

Antonio Conte come sostituto di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli: non hanno dubbi. Ecco tutti i dettagli

La scadenza del contratto di Walter Mazzarri, come è noto, è fissata al prossimo 30 giugno. Ma nel calcio le cose possono cambiare dall’oggi al domani. Del resto, il tecnico di San Vincenzo si è imbarcato nella sua seconda avventura sulla panchina azzurra con spirito battagliero, non certo con l’approccio del traghettatore.

Il tecnico toscano sa che il Napoli è forse l’ultima occasione per rientrare nel grande calcio e, pertanto, vuole giocarsi al meglio le (poche) carte che ha in mano. Se il Napoli facesse molta strada in Champions League e conquistasse la piazza d’onore in campionato, oltre ad alzare al cielo la Supercoppa italiana, De Laurentiis potrebbe ritornare sui suoi passi e offrire all’ex tecnico nerazzurro il prolungamento del contratto in essere.

Tuttavia, i piani di Mazzarri si scontrano con la dura realtà che è fatta di un rendimento altalenante in campionato e del primo obiettivo stagionale che è sfumato (la Coppa Italia). Motivo per il quale la deadline fissata nel contratto coincide con la fine del Mazzarri bis sulla panchina azzurra. Ma chi al suo posto? Anche in questo caso non ci sono dubbi: il suo erede è Antonio Conte.

C’è ancora una seconda parte di stagione da giocare ma è già iniziato il totonomi per il dopo Mazzarri. No, De Laurentiis non ha aperto il casting per il successore del tecnico di San Vincenzo.

Mazzarri, addio Napoli: Antonio Conte il sostituto per i bookmakers

D’altra parte, dopo aver recitato il mea culpa per l’infelice scelta di Rudi Garcia dalle colonne del ‘Corriere dello Sport (“Avrebbe dovuto continuare l’opera di Spalletti, invece ha detto di non conoscere il Napoli, di non aver visto una sua partita: avrei dovuto cacciarlo il giorno della sua presentazione“), il patron azzurro vuole attendere la fine della stagione e prendersi, quindi, tutto il tempo necessario per individuare il futuro timoniere del vascello azzurro.

Ma i quotisti delle agenzie di scommesse provano ad anticipare le mosse del patron azzurro. Ebbene, i bookmakers non hanno dubbi sull’addio di Mazzarri a fine stagione così come non li hanno sul nome del suo successore: come detto, Antonio Conte è il grande favorito a raccogliere l’eredità del tecnico livornese visto che viene dato a 4.00 da Sisal e addirittura a 2.50 da Snai.

Tuttavia, per i bookmakers di Sisal, ci sono chance anche per Francesco Farioli, che alla guida del Nizza si sta imponendo all’attenzione dei media e degli addetti ai lavori, quotato a 5.00. Più indietro Igor Tudor, prima scelta per il dopo-Garcia ma naufragata per l’indisponibilità del tecnico croato ad accettare le condizioni contrattuali di De Laurentiis, Fabio Cannavaro e Thiago Motta, nel mirino anche di Milan e Juventus, dati a 7.50, e Raffaele Palladino, quotato a 9.00.