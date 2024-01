Napoli, pioggia di milioni dall’Arabia: gennaio infuocato per ADL

Il Napoli deve iniziare il 2024 con il piglio giusto per tornare a conquistare punti: si sta perciò lavorando anche sul mercato. Pressing forte dall’Arabia Saudita

Il 2023 per il Napoli è stato un anno magico. Magico per quanto compiuto in Champions League, ma soprattutto per la vittoria dello scudetto arrivata dopo 33 anni dall’ultima volta.

Il terzo titolo di Campione d’Italia per gli azzurri è significato molto di più di un trofeo. L’avvio della stagione successiva, quella 2023/24 in corso, non è andato però come ci si sarebbe aspettati e ha portato con sé troppi inciampi. De Laurentiis ha però promesso che il trend sarà invertito proprio con il calciomercato invernale.

In conferenza stampa, dopo Napoli-Monza terminata 0-0, il presidente del Napoli ha dichiarato: “Tutto quello che è successo finora è mia responsabilità, nessuna colpa per giocatori o allenatori. Ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto”.

Con il mercato di riparazione si cercherà perciò di rimediare agli errori. Si pensa perciò alle diverse operazioni in entrata. Ma non meno importanti risultano le eventuali in uscita. Per quest’ultimo argomento gli occhi sono al momento puntati su Matteo Politano che piace parecchio in Arabia Saudita.

Calciomercato Napoli, Politano vola in Arabia Suadita? Le ultime e la volontà del club azzurro

In questa difficile prima parte di stagione, Politano è stato uno di quelli che più ha contribuito a far bene con e per il Napoli. Motivo per il quale dall’Arabia Saudita hanno iniziato a interessarsi diversi club. E alcuni hanno iniziato a muoversi formalmente. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su ‘Twitter-X’ infatti: “L’Al-Shabab spinge per cercare di convincere Matteo Politano a lasciare il Napoli e a firmare per loro. Sono attesi nei prossimi giorni nuovi colloqui con il Napoli e l’agente dell’esterno”.

Dall’Arabia la proposta è di 12 milioni di euro per l’esterno del Napoli, mentre la richiesta di De Laurentiis è di almeno 15 milioni di euro. A Politano andrebbero 7 milioni di euro a stagione fino al 2026/2027. Il contratto del giocatore è comunque in scadenza nel 2025. quindi si dovrà decidere in tempi brevi se procedere con la cessione o iniziare a pensare a un eventuale rinnovo. Decisiva, che sia per la permanenza o per l’addio, potrà risultare ovviamente la volontà del giocatore. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi nei giorni a seguire.