D’Ambrosio-Napoli: risposta durissima

Arriva la durissima risposta nella querelle Napoli-Danilo D’Ambrosio. Ecco, di seguito, tutti i particolari

Dovrà essere un Napoli profondamente diverso quello che nella seconda parte di campionato ha l’obiettivo, oltre a quello prioritario della conquista di un posto nel nuovo e più ricco format della Champions League, di ritardare il più possibile l’abdicazione al trono di campione d’Italia.

Ma dovrà essere un Napoli differente anche nei suoi effettivi: è quanto si augurano i tifosi ed è soprattutto quanto promesso da Aurelio De Laurentiis. Nella conferenza stampa post-match contro il Monza il patron azzurro ha garantito l’acquisto di 3/4 calciatori per cambiare volto a una squadra che fin qui ha regalato più amarezze che gioie ai tifosi.

Per il momento, però, si registrano solo l’addio di Eljif Elmas, trasferitosi al Lipsia, l’arrivo dalla Salernitana di Pasquale Mazzocchi e una girandola di nomi accostati agli azzurri tra cui uno che puntualmente ritorna a ogni sessione di mercato, quello di Danilo D’Ambrosio.

L’ex Inter, ora al Monza, napoletano di nascita e legatissimo alla sua città natale, è stato più volte nel mirino del club azzurro ma il trasferimento non si è mai concretizzato. In proposito sono circolati alcuni post e articoli, in cui si attribuisce il mancato ‘matrimonio’ al rifiuto opposto dall’ex nerazzurro, che non stati affatto graditi dalla moglie Enza, anche lei napoletana, che, quindi, ha sfoderato gli artigli non mandandole a dire.

Ebbene, Lady D’Ambrosio ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram lo screenshot di uno dei suddetti articoli, in cui, come detto, si racconta il rifiuto dell’ex nerazzurro di andare a Napoli, con tanto di metaforica porta sbattuta in faccia a De Laurentiis, corredandolo di diverse emoji della risata e della didascalia “Avete sbagliato palazzo friarè“.

Lady D’Ambrosio e la risposta social

Una tranchant locuzione idiomatica del napoletano che sgombra il campo da ogni dubbio: le ragioni alla base del mancato trasferimento all’ombra del Vesuvio di Danilo D’Ambrosio non vanno ricercate nella presunta volontà del difensore brianzolo di non giocare per la squadra della città che gli ha dato i natali.

Comunque, non è stata solo Lady D’Ambrosio a rispondere per le rime (social) dal momento su tale querelle è intervenuta anche l’agenzia che cura gli interessi di D’Ambrosio con un comunicato in cui annuncia che adirà le vie legali: “Danilo è nato a Napoli, così come i suoi figli. Ha sempre amato e rispettato la sua città e i suoi compaesani. Diffidiamo chiunque dal pubblicare articoli con titoli clickbait in merito alla sua persona. Procederemo per vie legali“.