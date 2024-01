Inter, Marotta sbaraglia la concorrenza: gratis dopo Zielinski

All’Inter titolo gratuito dopo Piotr Zielinski: Beppe Marotta manda al tappeto l’agguerrita concorrenza. Ecco tutti i dettagli

La situazione finanziaria dell’Inter è, a dir poco, esplosiva. Una montagna di debiti, circa 800 milioni di euro, appesantisce il bilancio societario della società nerazzurra con il conseguente rischio di far saltare tutto in aria.

La deadline, come è noto, è il prossimo mese di maggio quando Steven Zhang, presidente nerazzurro, dovrà rimborsare il prestito di 275 milioni di euro ottenuto dal fondo statunitense Oaktree.

Di conseguenza, è partita la corsa contro il tempo del tycoon cinese: due mesi per trovare un nuovo finanziamento, restituire il prestito di Oaktree ed evitare così di vendere il club o, peggio, di lasciarlo al fondo americano che ha in pegno le azioni.

Infatti, è in calendario per la fine di febbraio la scadenza che si sono dati Steven Zhang e l’advisor Goldman Sachs per individuare il nuovo prestatore. Dopodiché serviranno almeno sei settimane per strutturare l’operazione: da qui l’urgenza di fare in fretta.

In mezzo a tutto questo ci sono gli impegni agonistici degli uomini di Simone Inzaghi e il calciomercato che ha poco ha riaperto i battenti.

Il club nerazzurro ha appena dato il benvenuto a Tajon Buchanan. Il difensore canadese, ex Bruges, ha superato le visite mediche ed è quindi a tutti gli effetti il primo rinforzo del mercato invernale dell’Inter.

Ma Beppe Marotta, Amministratore Delegato per l’area sportiva del club nerazzurro, e il suo più stretto collaboratore, Piero Ausilio, Direttore sportivo, lavorano anche in prospettiva facendo, come si suol dire, di necessità virtù.

Marotta sbaraglia la concorrenza: Guido Rodriguez gratis dopo Zielinski

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter ha superato l’agguerrita concorrenza per mettere sotto contratto a parametro zero Guido Rodriguez, fin qui 1 gol e 1 assist in 19 apparizioni complessive con la maglia del Real Betis di Siviglia.

Un altro colpo gratis, dunque, per la coppia Marotta-Ausilio dopo quello messo a segno con Piotr Zielinski. Anche il polacco sbarcherà alla Pinetina il prossimo 1° luglio a titolo gratuito. L’attuale centrocampista del Napoli e della Nazionale polacca si legherà alla ‘Beneamata’ per quattro anni, probabilmente con lo schema 3+1, con uno stipendio di circa 4.5 milioni di euro a stagione più eventuali premi a obiettivi raggiunti.

Dunque, Zielinski è di fatto un promesso sposo del club nerazzurro, il che mette tale intesa al riparo da eventuali rilanci del Napoli nei prossimi mesi.